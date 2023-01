Fornaciari e Reggio, un amore corrisposto

"Zucchero chiamerà alcuni ospiti e secondo me bisogna preparasi a un evento epocale, perché non ha intenzione di fare un live come tanti..è un concerto che richiama le sue radici, la sua carriera".

Parola di Luca Vecchi. Che alla Rcf Arena attende – nella prossima estate, il 22 luglio – anche Harry Styles, altra pop star di fama mondiale.

Ma Zucchero di cognome fa Fornaciari. E’ uno di qui, uno di noi, uno che parla sul filo dell’ironia perché è grato alla vita, nelle sue canzoni ha raccontato il gracidare delle rane nei fossi, la nonna Diamante Arduini, il dialetto, il partigiano reggiano, i chocabeck.

Ha raccontato le nostre campagne, i ricordi delle persone semplici e schiette che – nonostante i tour mondiali, le collaborazioni con le grandi stelle della musica internazionale – gli sono rimasti impressi nella mente, vividi.

"È tanto che volevo tornare a suonare a Reggio: per me ha un valore enorme. Sono state pochissime le occasioni che ho avuto in passato e questo sarà il concerto dell’amore", ha dichiarato in novembre, alla presentazione del suo concertone al campovolo. "A 11 anni – ha spiegato – mi hanno portato via da questa terra e da casa mia (i genitori si trasferirono a Forte dei Marmi, ndr) e ho sofferto molto. Ho un attaccamento viscerale per Reggio Emilia tanto che, in certi momenti, ho quasi paura a tornare qui e ci vado con i piedi di piombo. Ho paura di trovare dei cambiamenti eccessivi mentre io voglio conservare nella mia testa le immagini che avevo da ragazzino".

Come ha raccontato nei suoi libri e nelle mille interviste: "credo che l’80% delle mie canzoni sia frutto di queste radici".

Qualche anno fa si esibì in teatro a scopo benefico – così come ha già cantato per beneficenza al campovolo – ed ebbe contezza dell’amore della sua gente. Nel 2019, saputo del progetto dell’Arena, telefonò al centralino del Comune per offrire il suo show: "Sono Zucchero, vorrei parlare col sindaco". Riuscì a parlare con Vecchi (che sulle prime rimase ovviamente sulle uova) e poi gli disse: "Domani vengo lì e passo a trovarti in Municipio".

E lo Zucchero scrittore? Genuino, diretto, divertente, caratteristiche che lui stesso ascrive ai reggiani conosciuti da bambino: "Gente genuina che conosceva il significato della parola solidarietà, gente che aveva il senso dell’ironia e il giusto sarcasmo".

Forse, come ha sentenziato il giudice, nell’ultimo libro la dose di sarcasmo è stata troppo generosa, con qualche spiacevole danno collaterale per la fama di un ex amico. Il cantante conosce bene se stesso. Quasi presagiva la grana. "Io – ha spiegato in novembre – sono burbero e spigoloso, non sono politicamente corretto e a volte mi faccio dei danni da solo. Ma dentro di me c’è sempre un fanciullo che mi evita troppi guai".

a.fio.