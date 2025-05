Fornili (Pd) elogia Mammi: "L’avvio di un confronto col commissario Hansen è un segnale positivo"

Pronti oltre 12 milioni di euro per rafforzare la presenza dei nostri prodotti all’estero, dal vino alle Dop e Igp. L’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi promette impegno per promuovere le eccellenze del territorio, risponde presentata dalla consigliera regionale Pd reggiana Anna Fornili sui dazi imposti ai prodotti agroalimentari, settore strategico per l’economia locale, in particolare nelle aree più periferiche come il nostro l’Appennino.

"Ringrazio l’Assessore Mammi per la risposta e per l’impegno che la Regione sta dimostrando – ha dichiarato Fornili (foto) che si è detta soddisfatta della risposta – Il dazio del 10% già in vigore è motivo di forte preoccupazione per molte imprese. La Regione ha avviato un confronto con il Commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, chiedendo più risorse per promuovere le eccellenze agroalimentari a livello europeo. È necessario lavorare su più fronti: prevenire nuove chiusure e cercare nuovi mercati".

L’Emilia-Romagna ha già stanziato 7 milioni di euro per la promozione extra-UE del vino e ha quintuplicato i fondi 2025 per la valorizzazione dei prodotti Dop e Igp, per 10 milioni. "È un segnale positivo vedere che il sostegno alle imprese e la promozione delle nostre eccellenze siano una priorità – ha aggiunto – Il comparto agroalimentare regionale è in crescita, con un fatturato di 34 miliardi di euro, di cui 10 miliardi dall’export, soprattutto verso gli Usa. Serve un’azione politica forte, dalle Regioni alla Commissione Europea, per evitare nuovi aumenti dei dazi. In Assemblea Legislativa siamo pronti a fare la nostra parte".