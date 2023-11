Foro Boario: è un tentato omicidio. L’aggressore arrestato a Sesso

di Giulia Beneventi

È stato fermato mercoledì sera, con l’accusa di tentato omicidio, un uomo di origine albanese, classe ‘81, individuato come l’autore dell’accoltellamento al petto un 50enne di origine cutrese, avvenuto martedì pomeriggio. Il movente non è ancora chiaro, ma secondo i primi accertamenti della polizia l’aggressione rientra nell’ambito del consumo e traffico di sostanze stupefacenti - in questo caso specifico, hashish e cocaina. Nulla però collega l’episodio a un contesto criminale di stampo mafioso, come già specificato in un primo momento dalle forze dell’ordine. Quindi non è strano supporre che si sia trattato di un regolamento di conti, volendo un recupero crediti.

Il 42enne si trova ora presso il carcere di via Settembrini, mentre la vittima è stata sottoposta il giorno stesso dell’aggressione a un delicato intervento chirurgico e ora è in prognosi riservata al Santa Maria Nuova. Le sue condizioni di salute non permettono ancora, nonostante abbia rilasciato ampie dichiarazioni, di reperire ulteriori dettagli su quanto accaduto.

Ciò che è noto, e verificato anche dalla polizia tramite le telecamere di videosorveglianza, è che nel pomeriggio di martedì 21 novembre, attorno alle 14, il 50enne è arrivato con la sua auto nel parcheggio del Foro Boario e, uscito dal veicolo, si è accasciato a terra. Un passante l’ha notato e ha avvertito il 118: "Mi hanno accoltellato al petto" ha detto la vittima.

Come spiegato ieri mattina dal capo della squadra mobile di Reggio, Guglielmo Battisti, "oltre all’intervento del passante, a salvarlo in quel momento è stata anche la fortuna di un’emorragia rimasta interna. Il fendente ha colpito il cuore e anche altri organi, se fosse stata esterna sarebbe morto dissanguato in poco tempo".

Video di sorveglianza, testimonianze e dichiarazioni di parenti della vittima e connazionali dell’aggressore: il cerchio si è stretto fino a chiudersi nella serata di mercoledì, quando un albanese nato nel 1981, identificato come autore dell’aggressione, è stato fermato in un circolo di Sesso. "Mi dispiace, pagherò per quello che ho fatto", avrebbe detto poco dopo l’arresto. L’impressione delle forze dell’ordine è che "non si sia reso conto, fino a quel momento, della gravità della situazione". E il 42enne si sarebbe dimostrato "fin da subito molto collaborativo con le forze dell’ordine, secondo quanto mi ha riferito", aggiunge il suo avvocato, Domenico Noris Bucchi. A suo carico figurano già precedenti per traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona. Entrambi, vittima e aggressore, sono senza fissa dimora.

Da una primissima ricostruzione, la vittima stava dando un passaggio all’aggressore quando è successo il fatto. Nell’auto sono risultate tracce della colluttazione, ma resta ancora da capire - oltre a dove con esattezza sia avvenuta l’aggressione - quale arma sia stata usata. Dalla ferita sul corpo del 50enne infatti non è scontato che si tratti di un coltello e, lavorando quest’ultimo come muratore, l’aggressore potrebbe aver usato qualche suo strumento da cantiere trovato in macchina, per poi portarlo via quando è fuggito.

"Quello avvenuto martedì è un episodio allarmante, un’aggressione che non ha visto nessuna coscienza nel colpire la vittima – sono le parole del questore di Reggio, Giuseppe Maggese –. Intendo esprimere comunque la mia soddisfazione per il fermo di ieri (mercoledì, ndr) perché nell’arco di 48 ore le forze dell’ordine sono riuscite ad assicurare il responsabile alla giustizia. Non intendo minimizzare quanto accaduto, assolutamente, ma solo informare la cittadinanza del fatto che le forze dell’ordine sono sempre all’erta e non lasciano nulla di intentato affinché la sicurezza sia mantenuta in città".