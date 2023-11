Foro Boario, l’arrestato in tribunale. Il legale: "Non è mai voluto fuggire"

Si è riservato di decidere il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio, il dottor Luca Ramponi, sulla convalida del cittadino albanese di 42 anni, presunto responsabile dell’accoltellamento di un uomo di 50anni, avvenuto martedì scorso nei pressi del parcheggio del Foro Boario in città. Ieri mattina, intorno alle 10, si è tenuta l’udienza di convalida nell’aula presieduta dallo stesso dottor Ramponi.

L’indagato, difeso di fiducia dall’avvocato Domenico Noris Bucchi del foro di Reggio, era presente e, come già dimostrato nei giorni scorsi nell’immediatezza del fermo indiziario e nelle interlocuzioni avute in carcere col suo legale, si è dimostrato collaborativo sia nei confronti di Gip che Pubblico Ministero.

Il sostituto procuratore Isabella Chiesi, titolare del fascicolo in cui l’ipotesi di reato è quella di tentato omicidio, ha chiesto la convalida del fermo e l’applicazione della misura cautelare del carcere. L’avvocato Bucchi, dal canto suo, non si è voluto soffermare sul tema della misura, in quanto la difesa si riserva di approfondire gli elementi raccolti durante l’indagine, ma ha focalizzato la sua attenzione sulla questione legata al fermo.

In particolare sul pericolo di fuga, presupposto che ha fatto scattare le manette da parte della Squadra Mobile della questura, che viene sostanzialmente rigettata nella tesi avanzata dal legale.

Secondo Bucchi, il 42enne è stabilmente a Reggio dal 1997, ha legami famigliari in città, seppur risulti senza fissa dimora al momento, e gli aspetti legati ad un suo possibile allontanamento volontario da Reggio Emilia non sono stati "mai lontanamente affrontati" dal suo assistito, come ha sostenuto l’avvocato Bucchi. L’udienza è durata circa mezz’ora, prima che il Gip Ramponi si ritirasse in Camera di consiglio per decidere.

Nicola Bonafini