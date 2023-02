Forse si farà la perizia grafologica

Il processo sul possibile falso testamento in cui è imputato Marco Lusetti, proseguirà il 7 di aprile. In quell’occasione, dove verranno sentiti gli ultimi testimoni della difesa ed eventuale discussione, il giudice Matteo Gambarati dovrà pronunciarsi sulla possibilità di disporre una perizia calligrafica in modo da certificare l’autenticità del documento. Tutto questo, secondo l’articolo 507 del codice di procedura penale che consente al giudice di disporre l’assunzione di nuovi mezzi di prova qualora risulti assolutamente necessario. Non solo il presidente Gambarati dovrà ammettere o meno la richiesta di copia forense dei contenuti del telefono di Lusetti sotto sequestro dal 2016, avanzata dall’avvocato difensore Erica Romani a sostegno di tutta la documentazione prodotta ieri per corroborare la genuinità dei rapporti tra l’imputato e Agazzani stesso. Richiesta ritenuta superflua dal Pm Pantani in quanto non rilevante sull’oggetto del dibattimento.

Ni. bo.