Forse un malore, ottantenne cade in cortile: è in gravi condizioni

Una caduta improvvisa tra l’abitazione e la strada, nel cortile di casa, ha provocato un trauma cranico a un pensionato ottantenne, portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio. L’infortunio domestico si è verificato nella tarda mattinata di ieri. Inizialmente la situazione clinica non sembrava preoccupante, ma una volta che i soccorsi sono arrivati sul posto, in via Garfagnana a Campagnola, il personale dell’ambulanza della Croce rossa di Guastalla non ha potuto fare altro che evidenziare una condizione clinica tutt’altro che rassicurante, con una possibile evoluzione del trauma riportato nella caduta.

Con l’unica automedica rimasta attualmente in servizio nel vasto territorio della Bassa che era già impegnata in un’attività di soccorso nella stessa zona, la centrale operativa del 118 non ha potuto fare altro che mobilitare l’automedica di Reggio, che ha effettuato un "rendez vous" con l’ambulanza della Croce rossa intervenuta a Campagnola, permettendo così una valutazione del paziente da parte di un medico già lungo il percorso verso l’ospedale.

E’ stata la moglie del pensionato a dare l’allarme al 118 quando si è accorta del marito che era rovinato a terra. Non si esclude che possa essere stato un malore improvviso a provocare la caduta. L’uomo, che durante le prime fasi del soccorso è apparso cosciente, è stato poi trasportato in urgenza al Santa Maria Nuova.