Forsu, l’umido diventa carburante "Finisce il capitalismo usa e getta"

Centomila tonnellate di rifiuti organici differenziati e 67mila tonnellate di sfalci e potature trattate annualmente, che producono 9 milioni di metri cubi di biometano, 53 mila tonnellate di compost di alta qualità e 10mila tonnellate di Co2 ‘food grade’ ossia perfettamente conforme per essere utilizzata per uso alimentare.

L’impianto Forsu di Gavassa è stato ufficialmente inaugurato da una cerimonia ad alto livello che ha visto presenti i vertici di Iren e di Iren Ambiente, oltre che del sindaco di Reggio Luca Vecchi (assieme ad alcuni sindaci della provincia), l’assessore all’ambiente Carlotta Bonvicini e il vicesindaco Alex Pratissoli. Un ‘mastodonte’ che sorge su un’area di 17 ettari e al cui interno è presente anche un’aula didattica in cui le scolaresche potranno studiare de visu il ciclo naturale di trasformazione dei rifiuti organici. Il biometano prodotto, oltre a evitare l’emissione di 14.000 tonnellate di anidride carbonica annue, è sufficiente riscaldare 4600 famiglie o, in alternativa, alimentare 7.600 auto oppure 190 autobus. E’ qui che attingerà la flotta di Seta.

"Il sistema capitalistico ‘usa, consuma e getta’ è morto – sottolinea il presidente di Iren Luca Dal Fabbro -. Oggi il capitalismo deve essere necessariamente sostenibile. Quest’impianto ne è un’assoluta testimonianza".

"Nel 2019 c’era il pellegrinaggio davanti al mio ufficio con la gente che mi implorava di fermare la Forsu, ‘perché si sarebbero perse le elezioni regionali’. Ma quando arriva la cultura del cambiamento, e a Reggio di questo stiamo parlando, capita che il vento, a volte, spiri in senso contrario – gonfia il petto il sindaco Vecchi -. Quest’impianto parte da lontano, da un processo decisionale che non è stato un pranzo di gala. Soprattutto trae i suoi presupposti dall’aver sviluppato una raccolta differenziata che è arrivata all’83% di copertura. Ecco, il merito va ai cittadini reggiani, una comunità pronta ad assorbire queste novità. A Iren va dato atto di aver saputo cambiare la sua cultura aziendale e ai 42 Comuni reggiani di aver sostenuto convintamente il cambiamento".

Il presidente di Atersir, Vito Belladonna, pone l’accento sulla "necessità di trovare un giusto equilibrio fra quanto i cittadini dovranno una giusta tariffa per quanto prodotto da questi impianti e, contestualmente, riconoscere a chi ha investito 75 milioni di vedere un giusto ritorno dello stesso".

"Con Forsu chiudiamo una pianificazione di bacino che nasce dal patto di area vasta tra i comuni di Reggio e Parma. Abbiamo costruito un termovalorizzatore, un impianto di smaltimento plastica a Cadelbosco, e un altro a Parma per la lavorazione di carta e plastica e, fuori dal perimetro Iren, ma sempre all’interno del bacino intra provinciale, la Sabar di Novellara smaltisce pneumatici – chiude l’Ad di Iren Ambiente, Eugenio Bertolini -. Di impianti Forsu in Italia ce ne sono altri, ma l’unicum di questo è dato dall’idea di renderlo un posto accogliente per le scuole. Un luogo dove poter apprendere i dettami dell’economia circolare".

Nicola Bonafini