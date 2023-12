Forte odore dalla cantina. I poliziotti trovano hashish e una piantina di marijuana: denunciato trentanovenne

Attirati da un forte odore in cantina, i poliziotti scoprono una pianta di marijuana e dell’hashish: per questo è finito nei guai per spaccio un 39 enne, extracomunitario. È accaduto sabato, in tarda mattinata, quando alla polizia è arrivata una segnalazione riguardo una persona sospetta ed estranea, con la Squadra Volanti di Reggio che è subito intervenuta in un condominio di via Verdi. Qui, gli agenti, dopo aver preso contatti con il richiedente, hanno intercettato la persona considerata sospetta che ha detto di essere il figlio di una signora che abitava lì. Per convincerli, ha anche invitato gli agenti a salire nella sua abitazione dove, effettivamente, abitava assieme all’anziana madre, che ha confermato la versione del figlio. Mentre i poliziotti erano in casa, però, è entrato un altro soggetto, 39enne, che alla vista degli agenti ha tentato di lasciare in fretta l’appartamento. Ma è stato fermato: è apparso spaventato, tremava, con una eccessiva sudorazione e quindi i poliziotti hanno deciso di identificarlo per poi effettuare una perquisizione sia personale che locale: così, hanno notato un forte odore di sostanza stupefacente provenire da una cantina e, dopo aver chiesto all’uomo di poter entrare, hanno trovato una piantina di marijuana all’interno di un cestino, circondata da due lampade che costituivano una sorta di sistema di illuminazione. Sempre lì, gli agenti hanno trovato tre pezzi di hashish, per circa 13 grammi. Il 39enne è stato denunciato e l’hashish sequestrato.