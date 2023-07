Forte odore di materiale plastico

Si indaga per risalire all’autore (o autori) di un incendio di materiale plastico, che da un paio di giorni sta provocando un evidente fastidio e disagi a molti residenti nella zona di Correggio, interessando pure zone della vicina San Martino in Rio. E’ di lunedì la segnalazione di un fastidioso odore di materie plastiche bruciate, avvertito in modo chiaro in diverse zone del territorio correggese. Le prime segnalazioni sono partite dalla zona del quartiere Espansione Sud, ma anche in zona Cantone, verso il centro storico, fino a Stiolo di San Martino.

Secondo alcuni cittadini l’incendio sarebbe stato appiccato a materiale plastico nella zona di Budrio, in periferia, dove il cattivo odore è sembrato essere più intenso. Sono stati mobilitati gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana, che hanno eseguito un sopralluogo nell’area indicata, ma senza trovare nulla di sospetto. Forse l’incendio, a quel punto, era stato spento dagli autori.

Ma il forte odore è stato segnalato anche nelle ore successive. E perfino ieri mattina alcuni cittadini hanno nuovamente contattato la centrale operativa della polizia locale correggese per evidenziare la presenza del fastidioso fenomeno. Mobilitati anche i tecnici di Arpae per poter effettuare controlli nei punti in cui si avvertiva l’odore, anche per poter verificare potenziali rischi per la salute pubblica.

Non si esclude che sia stato appiccato un rogo per potersi disfare di materiale plastico, altrimenti destinati a uno smaltimento ben diverso.

Antonio Lecci