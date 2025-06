Forte vento nel Reggiano, 150 richieste di intervento al 115

Reggio Emilia, 15 giugno 2025 - Sono stati oltre ottanta gli interventi effettuati fino alla mattinata, a cui i vigili del fuoco reggiani sono stati chiamati dalla tarda serata di ieri fino, a causa degli effetti di un temporale estivo che ha prodotto soprattutto danni dal forte vento, facendo cedere piante e grossi rami, finiti in gran parte sulle strade, creando problemi e rischi al traffico. Circa 150 le chiamate giunte alla centrale operativa del 115 di Reggio, con la mobilitazione delle squadre del comando di via della Canalina, di Sant’Ilario, Guastalla, oltre ai volontari di Luzzara, che hanno operato per tutta la notte. Non si registrano situazioni di particolare criticità, ma è alto il numero degli interventi che si sono resi necessari per poter rimuovere piante e rami, mettendo le aree i sicurezza. Il temporale ha provocato effetti maggiori nella zona centrale del territorio reggiano, interessando la città capoluogo, le zone di Rubiera e Sant’Ilario, oltre a Gattatico, Albinea, Quattro Castella, Bibbiano, Albinea. Nessun particolare problema, invece, in Appennino e nella Bassa, dove gli effetti del maltempo sono stati più limitati. Non sono mancati problemi alle varie feste all’aperto, soprattutto quando si è alzato il vento. In alcune manifestazioni (come alla festa di Sorbolo Levante) il concerto musicale non si è svolto. Pur se in ritardo è andato in scena quello previsto alla festa Riomania a Rio Saliceto. Confermato anche l’atteso PiroPo alla sagra di Boretto, con i fuochi d’artificio sul fiume, che è andato in scena dopo il passaggio del breve temporale. Non si registrano conseguenze alle persone a causa del maltempo.