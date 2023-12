Forti raffiche di vento caldo. Grosso ramo cade in strada davanti all’auto di una donna

Un enorme ramo le è caduto davanti, ma ha fatto in tempo a frenare. Tanta paura per una signora al volante della sua auto ieri intorno a mezzogiorno alla rotonda dell’acquedotto fra via Gorizia e via Inghilterra.

Una grossa pianta è caduta in mezzo alla strada (nella foto) a causa delle forti raffiche di vento di föhn (anche detto favonio) il vento caldo proveniente dalle Alpi che sta caratterizzato il meteo di questi giorni. La donna è riuscita a fermarsi prima di impattare contro il tronco e ad evitare conseguenze per la sua incolumità e danni alla sua vettura. Sul posto sono arrivate comunque un’ambulanza e un’automedica che hanno accompagnato la signora, in lieve stato di choc per l’improvviso spavento, all’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti al fine di capire se abbia accusato colpi di frusta in seguito alla brusca frenata. Infine, l’intervento dei vigili del fuoco che in poco tempo hanno rimosso l’arbusto secco e liberare il traffico che all’orario di punta è andato letteralmente in tilt sull’importante arteria viabilistica. Sul luogo anche carabinieri e polizia municipale per regolare sullo scorrimento dei veicoli.

dan. p.