Forti raffiche di vento Scoperchiata la sede della Croce Rossa Caduta di alberi e pali

Maltempo con pioggia in pianura e neve in montagna, ma anche con forti raffiche di vento che hanno colpito per ore la provincia tra la tarda nottata e le prime ore del mattino. Una trentina gli interventi dei Vigili del fuoco, impegnati dalle 7 di ieri, soprattutto per rami di alberi e pali, caduti a volte anche sulla sede stradale.

Il danno più rilevante ha colpito la sede della Croce Rossa in via del Chionso a Reggio. Poco dopo le 6 il vento ha gravemente danneggiato circa 15 mq del tetto, scoperchiandolo e richiedendo la realizzazione di una copertura provvisoria con dei teloni di plastica. Sono cadute alcune coperture del lucernario e la pioggia è entrata in una sala, adibita alla formazione. Oggi una ditta dovrebbe riparare il danno. Nel frattempo i vigili del fuoco sono stati impegnati in via Adua, dove un grosso platano è caduto e la rimozione ha richiesto diverse ore di lavoro.

Numerosi gli interventi nella zona di Bagnolo. Piante abbattute sulla circonvallazione interna, in via Europa, oltre che in altre zone alla prima periferia del paese. Interventi necessari per liberare strade, oltre che linee telefoniche ed elettriche dalla caduta di grossi rami. A Bagnolo un automobista ha sbandato, finendo nel fossato, per evitare di essere travolto da un bidone per la raccolta dei rifiuti, volato via per il vento forte. Interventi anche verso Novellara per alberi caduti e pali pericolanti: in strada Borgazzo (foto in alto a destra) la polizia locale ha presidiato la strada in attesa della messa in sicurezza di un palo Tim. Protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale impegnati anche a Correggio, per diversi pali e piante caduti a causa del forte vento. Problemi al traffico durante l’intervento di rimozione di piante cadute tra via Fermi e via Leonardo Da Vinci. Altri interventi dei Vigili del fuoco a S.Ilario, Gattatico e Albinea. A Casina un albero si è schiantato davanti all’ingresso della chiesa. Per fortuna in nessun caso sono segnalati feriti. Sull’Appennino è stata una giornata di neve (superati sul crinale i 30 centimetri) con freddo, gelo e vento di bora e previsioni di maltempo anche per i prossimi giorni. In azione in montagna i mezzi spazzaneve e spargisale. Un incidente senza conseguenze gravi si è verificato sulla Ss63 tra Casina e il Bocco.