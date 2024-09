Forti rumori e urla in centro: "Disagi continui, ora basta"

Si rinnovano i problemi di disagio, degrado e disturbo in un’area di via Cesarea, nei pressi dell’incrocio con piazza della Repubblica, in pieno centro a Guastalla. Un’area già più volte in passato teatro di liti, risse, degrado dovuto a persone, talvolta in stato di ebbrezza alcolica, che urlano e che provocano fastidio ai passanti e ai residenti nella zona.

Da alcuni giorni alcuni cittadini lamentano una situazione di disagio provocata da urla, perfino con l’utilizzo di oggetti a percussione e un piccolo impianto audio che aumenta il volume di parole e suoni prodotti da un gruppo di cittadini, in gran parte di origine straniera, che frequentano la zona.

Un disagio che risulta continuare anche di sera, fino a tardi, perfino quando le attività commerciali della zona sono ormai chiuse. "Dalla prima serata, anche fino a mezzanotte, questo disagio continua senza sosta. Inoltre, talvolta la stessa situazione – spiegano alcuni residenti – si verifica anche nel primo pomeriggio, già subito dopo l’ora di pranzo. Abbiamo già segnalato la situazione alle forze dell’ordine, ma finora nulla sembra essere stato risolto. Qui vivono anche delle persone anziane e ammalate, che hanno bisogno di riposo, non di rumori fastidiosi". Uno dei residenti, probabilmente ritenuto responsabile della segnalazione alle forze dell’ordine, si è visto arrivare davanti casa qualcuno del gruppo autore del problema: "Hanno battuto forte con la mano contro la porta dell’abitazione per poi allontanarsi. Era una minaccia nei miei confronti?" racconta il diretto interessato.

Antonio Lecci