Fortuna che c’era il Gaber. Gioele Dix omaggia Giorgio

Stasera alle 20,45 al teatro di Novellara va in scena "Ma per fortuna che c’era il Gaber", un viaggio tra inediti e memorie del Signor G. In occasione del ventennale della scomparsa, Gioele Dix rende omaggio al talento inimitabile di Giorgio Gaber, l’artista da molti considerato come il migliore interprete delle aspirazioni di giovani che – per citare le parole di una sua canzone – "stavano cercando, magari con un po’ di presunzione, di cambiare il mondo".

E’ possibile prenotare i biglietti tramite la mail teatro@comune.novellara.re.it, telefonicamente al numero 0522-655407 oppure online sul sito di vivaticket.

Uno spettacolo dedicato a Gaber è in programma stasera alle 21 anche al teatro di Fabbrico, con "Buonasera signor G" con Carlo Roncaglia e Andrea Cauduro, accompagnato dalle musiche di Enrico De Lotto, Matteo Pagliardi, con gli arrangiamenti dell’Accademia dei Folli.

Al teatro di Rio Saliceto stasera alle 21 va in scena "In Vino Veritas" con Vinicio Marchioni che alterna racconti personali, poesie, massime, pezzi di teatro-canzone, storie riprese dai miti classici ispirati al vino, accompagnato dalle musiche dal vivo di Pino Marino e Alessandro D’Alessandro e dischi d’epoca, portando il pubblico in una dimensione "altra" attraverso l’arte del racconto.

Un viaggio nella letteratura, nella musica e nell’umanita` che si e` sviluppata intorno al culto del vino e a tutto quello che rappresenta: incontro, amicizia, andare oltre i limiti, creazione, disperazione, amore e gioia di vivere; da Dioniso a Charles Bukowski, citando Gaber e l’opera lirica.

Antonio Lecci