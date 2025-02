Forza i garage: arrestato 45enne

Dopo aver forzato il cancello del cortile di un’abitazione e danneggiato le porte di due garage, probabilmente con un complice in corso di identificazione, avrebbe rubato un ciclomotore, una bobina di filo elettrico e alcune bottiglie di alcolici. È accaduto lunedì mattina in città. I carabinieri hanno fermato sul posto un nordafricano di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, mentre era ancora nel garage, con segni di scasso al cancello di ingresso e in una porta. Lo straniero è stato perquisito, permettendo di rinvenire due chiavi (una di un ciclomotore già rubato e l’altra di un’auto), subito restituite al proprietario. Il quale si è poi accorto dell’ammanco del filo elettrico e delle varie bottiglie di alcolici, quasi certamente portati via da un complice, riuscito ad allontanarsi prima dell’intervento del 112. Il 45enne è stato portato in caserma e dichiarato in arresto.