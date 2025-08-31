Forza Italia attacca: "Siringhe nei parchi. La ’zona rossa’ non basta"

La sezione reggiana di Forza Italia esprime "profonda preoccupazione per la situazione di degrado e insicurezza che sta investendo la nostra città, in particolare la zona della stazione ferroviaria".

"Il problema non si ferma alla microcriminalità. La diffusione di droghe pesanti, incluso il crack – dicono il coordinatore provinciale Luca Vezzani e la vice Mariarosaria Tedesco – ha trasformato spazi pubblici frequentati da famiglie in aree di degrado. I parchi dove dovrebbero giocare i bambini sono diventati luoghi dove si trovano siringhe sotto le panchine. Non è accettabile che una famiglia debba pensarci due volte prima di portare i figli ai giardini pubblici. L’attuale amministrazione comunale ha scelto un approccio che si è rivelato inadeguato. Le politiche di riduzione del danno, pur avendo una loro dignità dal punto di vista sanitario, non possono essere l’unica risposta quando il problema ha evidenti ricadute sulla vivibilità urbana e sulla sicurezza pubblica. Quando un’amministrazione si limita a gestire gli effetti del degrado senza affrontarne le cause, limitandosi a distribuire strumenti per ’ridurre il danno’ invece di contrastare efficacemente lo spaccio, sta alzando bandiera bianca".

"Significa dichiarare la propria impotenza di fronte a un fenomeno che richiede invece coraggio e determinazione politica".

Un riferimento arriva anche rispetto all’istituzione delle ’zone rosse’ a Reggio Emilia: "La situazione resta comunque critica. Non crediamo che gli strumenti adottati siano inutili, ma evidentemente il problema ha radici più profonde che richiedono un approccio diverso da quello sin qui seguito dall’amministrazione comunale".

"La sicurezza – dicono ancora i due esponenti azzurri – non può essere sacrificata sull’altare di un buonismo inefficace. I diritti di chi rispetta le regole devono prevalere sui presunti diritti di chi le viola sistematicamente. Non si tratta di criminalizzare il disagio sociale, ma di distinguere chiaramente chi ha bisogno di aiuto da chi sceglie consapevolmente la via dell’illegalità".

"I reggiani – aggungono Vezzani e Tedesco – hanno diritto di vivere in una città sicura, dove si possa passeggiare tranquillamente la sera, dove i bambini possano giocare nei parchi, dove gli imprenditori possano investire con serenità. Un diritto oggi compromesso".