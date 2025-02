Forza Italia: "C’è bisogno di quell’invaso"

"Il nostro territorio ha bisogno dell’invaso, che deve essere di dimensioni importanti per contrastare la crisi idrica del territorio. Ne ho parlato di persona più di una volta con il mistero dell’Ambiente Pichetto Fratin, e lui è d’accordo".

Gianluca Nicolini, coordinatore provinciale di Forza Italia, nuovamente rimarca la posizione azzurra ed annuncia: "Abbiamo discusso del tema specifico, oltre che di sicurezza idrogeologica e di gestione del territorio, poche ore fa al Direttivo regionale a Bologna. I nostri consiglieri all’Assemblea legislativa, Vignali e Castaldini, stanno lavorandoci e a breve saranno istituiti tavoli di lavoro. La Regione è l’ente più prossimo, insieme ai Ministeri, alle decisioni e saremo molto attivi anche nel controllo dell’iter". Forza Italia, prima con le elezioni europee poi con le recenti regionali, ha "molto intensificato il dibattito, con incontri anche con le associazioni agricole e quelle pro-Diga, e c’è sintonia di vedute: per la sicurezza del territorio e per accumulare acqua sia per i rubinetti dei cittadini che per sostenere l’economia dell’area, è necessario un grande invaso che eviti anche di pompare le acque – non certamente pulite – del Po, operazione molto costosa anche sul piano energetico ed economico".

Nicolini poi attacca gli ambientalisti: "Il vero problema oggi è il dibattito interno alla sinistra che amministra la Regione e le nostre terre: la componente massimalista verde, oserei dire ‘ecoterrorista’, ha posizioni di consumo suolo zero, consumo energia zero, opere zero. Ma questo massimalismo è nemico delle attività umane e anche della stessa Natura, perché avere un Enza con un flusso regolare anche nei periodi siccitosi, un’agricoltura che garantisce la cura del territorio, è positivo per lo stesso ambiente. Una provincia come la nostra, con una importante filiera agroalimentare e 500mila abitanti, ha necessità idriche che solo un’opera importante potrà soddisfare".

Francesca Chilloni