Forza Italia ci crede : "Siamo la squadra giusta contro il potere ingessato"

"Queste persone sono il meglio per Forza Italia sul territorio: è una squadra pronta per governare, perché è a questo che puntiamo, e dare una svolta al monocolore che per tanti anni ha cristallizzato il potere in Emilia – Romagna".

La coordinatrice regionale di Forza Italia Rosaria Tassinari ha aperto così ieri mattina al Macramè di via Crispi la presentazione dei candidati territoriali alle prossime elezioni regionali. "Questa è una regione florida per merito dei cittadini, non di chi la governa e anzi non dà la possibilità di verificare dove vanno a finire le risorse. Questo porti i cittadini a dare fiducia al centrodestra, anche perché così come in Liguria si è passati da 1 a 3 consiglieri regionali qui possiamo fare lo stesso".

Il coordinatore provinciale Gianluca Nicolini concorda: "Non esistono più Regioni non contendibili, ne mancano due fondamentali come l’Emilia-Romagna e la Toscana ma i nostri numeri sono sempre crescenti e siamo sicuri che anche qui il tetto rosso si possa infrangere". Il primo tra i candidati a prendere la parola è stato il capolista, l’avvocato Giuseppe Pagliani: "In questa provincia si sta smantellando la sanità, la voglia di chiudere i pronti soccorsi è evidente anche per Montecchio e Scandiano, noi vogliamo denunciare e fermare questo soffocamento. Inoltre è tempo di dire chiaramente che Reggio non può essere considerata di categoria inferiore a Parma e Modena, non può essere una terra di nessuno che non valorizza le sue produzioni come l’agroalimentare e il turismo ma serve solo da poltronificio. C’è bisogno di investimenti sulle infrastrutture, per completare le tangenziali e l’invaso di grandi dimensioni in val d’Enza, e un nuovo piano casa per le giovani coppie e chi ne ha bisogno".

A seguire si sono presentati gli altri cinque candidati, in primis Fabio Filippi, già tre volte eletto consigliere in via Aldo Moro, ed Ermanno Briglia, medico anestesista dal ’91 a Castelnovo Monti. La componente femminile è rappresentata da Silvia Vallisneri, avvocato scandianese esperto di diritto di famiglia ‘in prestito’ dal partito ‘Noi moderati’ che sta formando la sua sezione locale, e due consiglieri comunali della provincia: Loretta Vignali, eletta a Vezzano, e Manila Maffei, proveniente da Reggiolo e storicamente impegnata per il rimborso dei prestatori colpiti dal crac della Cooperativa muratori Reggiolo.

Tommaso Vezzani