Forza Italia, congresso e polemiche. È Vezzani il nuovo coordinatore

È Luca Vezzani il nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia, eletto ieri mattina con 37 voti contro i 23 raccolti dalla lista di Giulio De Rugeriis. Nella nuova segreteria sono stati eletti – oltre allo stesso De Ruggeris – Mariarosaria Tedesco; Luigi Casolari; Nicolas Caccavo; Stefano Gianferrari; Petros Tsamatropoulos; Carlotta Pattacini; Sarah Dhainaut; Stefano Benassi; Cristian Rizzuto; Federica Bassi; Miriana Silovic. C’è anche una new entry di grande peso: l’avvocato Nino Ruffini. Membro di diritto l’avvocato Claudio Bassi, consigliere comunale.

L’assise cittadina, svoltasi all’hotel Remilia, è stata preceduta da una tempesta politica che ha visto contrapposte le due ali del partito (per semplificare: il coordinatore provinciale Gianluca Nicolini con Giuseppe Pagliani vs Fabio Filippi con Bassi e il coordinatore provinciale giovani Andrea Saccani). Le due correnti avevano una differente interpretazione del Regolamento elettorale ed in particolare su chi possa essere considerato ‘grande elettore’ (soggetto che può esprimere 5 voti) e votare fuori dal comune di residenza. Al centro dello scontro il consigliere provinciale Pagliani (sostenitore di Vezzani) che appunto intendeva partecipare al voto - e lo ha fatto, senza peraltro spostare il verdetto delle urne: Vezzani avrebbe vinto anche senza i suoi 5 voti. Lo scontro si è concretizzato nella presentazione di una mozione in cui si domandava alla Commissione di Garanzia presso la Segreteria nazionale di Forza Italia l’annullamento dell’elezione "in quanto effettuata in palese violazione delle norme statutarie". Il regolamento di fatto è ambiguo, e Pagliani avrebbe avuto la rassicurazione da parte del vicecoordinatore regionale Antonio Platis che la sua interpretazione del testo era corretta.

Vezzani e la sua lista hanno presentato "un programma liberale per il rinnovamento di Reggio... Ci rivolgiamo a tutti: sia a chi da sempre condivide i nostri valori, sia a coloro che, stanchi dell’inefficacia e delle politiche miopi e spesso opportuniste delle amministrazioni di sinistra, cercano un’alternativa credibile. Sentiamo forte il desiderio di cambiamento, un bisogno di rinnovamento morale e politico che metta fine d anni di immobilismo e inefficienza". Sul centro storico si propone un Piano d’azione con "incentivi fiscali, quali una detassazione quadriennale per nuovi commercianti…Esenzione di imposta locale su insegne e vetrine per chi investe nella riqualificazione estetica dell’attività (ammortizzabile in 3 anni), esenzioni annuali per attività soggette a disagi per cantieri prolungati (oltre 3 mesi), ed esenzioni per nuove attività che rispettano requisiti stabiliti annualmente dal Consiglio comunale". Ponderosa la parte dedicata alla sicurezza/lotta al degrado. Sul fronte dello Sviluppo economico tra l’altro "ci si impegnerà a trasformare l’area circostante la stazione Mediopadana in un polo attrattivo per investimenti, turismo e promozione delle aziende reggiane". Infine la riforma del modello del Cau cittadino, considerato "un fallimento".

Francesca Chilloni