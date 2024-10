Forza Italia ha scelto i sei candidati. Filippi la spunta, ma c’è pure Briglia. Il capogruppo però sarà Pagliani

C’è anche l’ingegner Fabio Filippi nella lista reggiana degli Azzurri per le prossime elezioni regionali, ma anche il dottor Briglia, ex primario all’ospedale Sant’Anna: due volti notissimi in montagna e non solo. Una lista, quella di Forza Italia, dunque, improntata alla competizione interna vera tra candidati oltre che ad un forte radicamento sul territorio dei sei scelti dalla direzione nazionale insieme al coordinamento locale.

"Siamo molto soddisfatti per la forza personale dei nostri candidati. Abbiamo una lista altamente solida ed qualificata, che rappresenta tutto il territorio e incarna al massimo livello le istanze politiche portate avanti dal nostro partito", ha commentato il coordinatore provinciale Gianluca Nicolini. Capolista – come ampiamente previsto – l’avvocato Giuseppe Pagliani, consigliere comunale a Scandiano ed ex consigliere regionale, nome noto della politica reggiana e amico del senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. A contendersi i voti della montagna saranno Filippi, di Casina, già consigliere regionale di lungo corso – che quindi la spunta in barba alle scaramucce di questi giorni con Nicolini dopo lo scatto in avanti con tanto di manifesti elettorali comparsi prima dell’ufficiliatà della lista – ed il dottor Ermanno Briglia, ex anestesista e rianimatore al Sant’Anna di Castelnovo Monti ora in pensione, trent’anni nella Croce Verde Alto Appennino, attuale capogruppo di minoranza nel consiglio castelnovese. Noto per le sue battaglie in difesa della sanità territoriale.

In quota rosa Loretta Vignali, consigliera d’opposizione a Vezzano e impiegata nel settore assicurativo; e Silvia Vallisneri, avvocatessa a Scandiano ed esponente di Noi Moderati, il partito di centrodestra liberal-riformista che si ispira a valori cristiani e che ha preso il testimone dell’Udc. Infine, un’altra sorpresa è la presidente del Comitato soci prestatori della Cmr Manila Maffei, imprenditrice di Reggiolo dove è stata anche candidata a sindaco, che dalla Lega entra in Forza Italia come punta di diamante nella bassa. Fu lei a raccogliere 120 firme poi portate in Procura sollecitando l’apertura dell’inchiesta sul crac della Cooperativa Muratori.