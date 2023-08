Forza Italia in lutto Addio a Gianfranco Tirelli "Era un big della politica"

Forza Italia in lutto per la scomparsa di Gianfranco Tirelli, morto lunedì all’età di 82 anni. Ragioniere e docente di corsi nel mondo bancario e del turismo, era stato funzionario della Cassa di Risparmio di Reggio e amministratore della Tele Money Sas nonché presidente della federazione italiana turismo. Grande appassionato di storia, letteratura, musica e politica.

Forzista della prima ora e da sempre punto di riferimento del centrodestra reggiano si è distinto per il suo impegno politico in favore del turismo e dell’arte e lavorando per tutelare la qualità dei servizi della terza età. Tantissime le lettere che nel corso di questi anni, Tirelli aveva mandato al Carlino, dimostrando un occhio sempre attento all’attualità, ma soprattutto uno spirito propositivo e costruttivo. Tirelli lascia la moglie Mariangela e le due figlie Rita e Francesca.

"A nome di tutta Forza Italia – dice il coordinatore provinciale Gianluca Nicolini – esprimo il nostro più sentito cordoglio ai familiari di Gianfranco". Poi ricorda: "Fu l’ inventore del chip in grado di contenere la cartella sanitaria leggibile da un cellulare o da un lettore Rfid, Tirelli è sempre stato un sostenitore dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il suo costante impegno politico a favore del turismo e dell’arte non ha tralasciato l’attenzione per i fragili e gli anziani, lavorando a fianco dei nostri consiglieri comunali nella tutela e controllo della qualità dei servizi alla terza età ed in particolare alla tutela di quanti sono ospitati nelle case di riposo. Forza Italia Reggio piange la scomparsa di un amico e si unisce al dolore della moglie Mariangela, delle figlie Rita e Francesca e del nipote Emiliano, invocando da Dio la sua misericordia per l’anima di Gianfranco e la consolazione per i famigliari e gli amici. Arrivederci Gianfranco!".