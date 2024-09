Forza Italia, intesa vicina coi civici: "Mix tra novità e vecchia guardia". Il toto-lista da Tarquini a Filippi

Più civici che politici. E possibilmente rappresentando tutti i territori, dalla città alla Bassa fino all’Appennino. Si delinea su questa scia la ’sestina’ reggiana che comporrà la lista di Forza Italia per le Regionali. A farlo intendere è lo stesso coordinatore provinciale degli ’Azzurri’, Gianluca Nicolini. "Dobbiamo guardare più a destra della Schlein e più a sinistra della Meloni...". Tradotto: si cerca una sorta di ‘svolta civica’ di marchio centrista, molto più delle altre forze alleate Fratelli d’Italia e Lega che convergeranno attorno alla candidata governatrice Elena Ugolini. Una missione che ha avuto un’accelerazione anche dopo lo ‘sgarbo’ da parte di Fd’I che ha assoldato Letizia Davoli, eletta in consiglio comunale con la civica di Giovanni Tarquini – che perde dunque un rappresentante – e ora passata nel partito della fiamma tricolore (per lei si parla di una promessa come consigliera provinciale o nel tris ’rosa’ proprio per le Regionali).

Per caldeggiare quest’idea che potrebbe sfociare in un vero e proprio patto, ieri Nicolini è andato ‘in missione’ in Romagna, a Bellaria, dove si è tenuta la convention nazionale di Forza Italia Giovani. Il coordinatore ha consegnato la lista di coloro che hanno dato la propria disponibilità ad una candidatura, nelle mani dei leader del partito Antonio Tajani e Maurizio Gasparri.

Sarebbe questione di giorni l’ufficializzazione dell’appoggio di Giovanni Tarquini e la sua lista civica al progetto di Forza Italia (già durante la campagna elettorale delle Comunali non nascose di "essere il partito al quale si sentiva più vicino", come disse in un incontro con Antonio Cenini, candidato alle Europee e che ormai ha sempre più peso.

E proprio Tarquini potrebbe diventare uno dei favoriti ad entrare nel trio reggiano della lista maschile. Mentre Nicolini si è sfilato ("Il coordinatore è giusto che faccia questo ruolo e non si candidi – ha detto al Carlino – Sono impegnato ad allargare il nostro raggio. Come vorrei la lista per le Regionali? Un mix tra volti nuovi e profili navigati". Tra le papabili new entry anche Germano Artioli, ex sindaco di Campegine ed Ermanno Briglia, all’opposizione a Castelnovo Monti. Tra le donne invece salgono le quotazioni di Daniela Bondavalli e Tiziana Evangelista.

Mentre tra i veterani ci sono due nomi di peso. In primis Fabio Filippi, già consigliere regionale riabilitato dopo lo scandalo ’spese pazze’ che lo ha visto uscire assolto e che nei giorni scorsi ha ammesso al Carlino di aver dato il suo ok ad un’eventuale candidatura e che di fatto, con una serie di interventi in questi giorni ha dato il via alla sua personale campagna elettorale. Dialogo aperto anche con Giuseppe Pagliani, il quale non ha ancora sciolto le riserve: ma il suo nome sarebbe sul tavolo. Due profili che secondo i forzisit garantirebbero un buon bacino di voti.

Daniele Petrone