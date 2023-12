Forza Italia riconferma Nicolini. Blindata la candidatura di Tarquini

Forza Italia riconferma per acclamazione il coordinatore provinciale Gianluca Nicolini. Era l’unico candidato a guidare il partito reggiano degli Azzurri. Un risultato che avvicina sempre di più la scelta di Giovanni Tarquini a candidato sindaco unitario della coalizione di centrodestra. Nicolini infatti, così come Roberto Salati (segretario Lega) e ad Alessandro Aragona (coordinatore Fd’I) non ha avuto rivali denotando una compattezza senza eguali nel centrodestra. "C’è grande amicizia e coesione – ha detto Nicolini – Abbiamo ricostruito un nucleo di centrodestra che negli ultimi anni si era sgonfiato. Tarquini? Non è un mistero che ci piaccia un civico moderato. Sicuramente lui un’ipotesi forte. La scelta è vicina, dobbiamo solo decidere insieme come e quando". Con Nicolini è stato eletto il nuovo direttivo che comprende Davide Ganapini (sarà il suo vice), Claudio Bassi, Rudy Bellentani, Renata Bertazzoni, Giacomo Bonini, Corrado Pioppi, Andrea Panciroli, Maurizio Rabotti, Marco Rondani e Manuela Venturi. Eletti anche i delegati al congresso nazionale, oltre a Nicolini e Bassi, anche Mauro Macchiaverna (ex dg di Unindustria), oltre a Pioppi, Luca Vezzani e Alessandro Mattioli (questi ultimi due entrano pure nel consiglio provinciale con Luigi Baldi, Nicola Caccavo, Vito Castellari, Ivo Germani, Elisa Margini, Maddalena Nicolini, Martina Panciroli e Marica Sarati. Unica voce fuori dal coro quella di Fabio Filippi che ha criticato apertamente in un intervento la scelta di Nicolini: "Ha lavorato poco, ci voleva un altro coordinatore", ha detto senza mezzi termini. Nicolini non ha replicato, ha sorriso forte dei numeri messi in tasca. Filippi puntava ad entrare tra i delegati al congresso nazionale, ma soprattutto lavorava per un altro candidato (l’avvocato Nino Ruffini) al posto di Tarquini.

dan. p.