Forza Italia, scontro totale. Tre esposti contro Nicolini

Forza Italia Reggio oggi a congresso spaccata in due, sullo sfondo un triplice esposto ai probiviri nazionali contro il coordinatore provinciale Gianluca Nicolini. L’assise cittadina, che si svolgerà in mattinata presso l’Hotel Remilia, si apre gravata da tutti i nodi non risolti prima delle ultime Regionali. A meno di clamorose svolte dell’ultima ora, due saranno le liste: una che si è coagulata attorno a Luca Vezzani, la seconda che vede come capolista il giovane Giulio De Ruggeris, in cui compare anche un Principe del Foro reggiano: l’avvocato Nino Ruffini. La contrapposizione è lo specchio di quello scontro antico che esplose pubblicamente al momento della formazione della lista azzurra per le elezioni regionali: da una parte Nicolini e il consigliere provinciale Giuseppe Pagliani, dall’altra il consigliere comunale Claudio Bassi e l’ingegner Fabio Filippi.

Negli ultimi mesi questi ultimi avrebbero trovato importanti convergenze dai tanti giovani che negli ultimi anni si sono avvicinati al partito. La spaccatura mai sanata né mai affrontata pubblicamente sarebbe sfociata in atti di estremo peso politico: tre ricorsi ai probiviri del partito contro Nicolini presentati da Saccani, Bassi e Filippi. Le contestazioni dei documenti riassumerebbero vari motivi di insoddisfazione. Non da ultimo la gestione della fase preliminare alla campagna elettorale per le Regionali, che non è sfociata nell’elezione di un azzurro reggiano nella Assemblea legislativa. Il duello pubblico tra Fabio Filippi e Giuseppe Pagliani, scelto come capolista ma non eletto, fece male a Forza Italia nonostante l’impegno profuso nella campagna elettorale: il partito si è ritrovato dal 10% di qualche anno fa all’attuale 5,1%. Uno scenario sconfortante. Nel triplice esposto ai probiviri nazionali si denuncerebbe che Nicolini non sarebbe stato in grado svolgere un ruolo di mediazione tra le due ali reggiane, ma anzi di aver favorito Pagliani. Un atteggiamento di non terzietà e sleale che, ad avviso dei denunciati, renderebbe Nicolini inadeguato a ricoprire il ruolo di garanzia dentro al partito e a promuovere un’opera di sintesi politica efficace. La situazione sarebbe anche stata oggetto di un preoccupato colloquio tra Tajani e Vignali, ormai il dominus delle province emiliane. Da quello che accadrà oggi a Reggio deriveranno dunque anche i futuri gli assetti provinciali. Il primo febbraio scorso, all’Hotel Sidney di Bologna, si è riunito il coordinamento regionale di Forza Italia dell’Emilia-Romagna. Il messaggio è stato quello di proseguire con il consolidamento nei vari territori e di aprirsi maggiormente ai cittadini. Chi non lo farà, sarà tagliato fuori.