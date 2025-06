Forza Italia:: "Sindaco, difenda l’ospedale"

"La chiusura del laboratorio di analisi al Franchini, sostituito da sistemi poct (un modello di diagnostica che decentralizza i test, ndr), andrà ad aggiungere passaggi burocratici, peggiorando il servizio soprattutto sui casi più gravi per i quali le misurazioni più attendibili restano quelle fatte in laboratorio". Lo afferma, in risposta alle rassicurazioni giunte dall’Ausl reggiana, il coordinatore di Forza Italia a Montecchio, Marco Rondani (foto).

"Con questa mossa – afferma – si vanno quindi sì a diminuire i costi del personale, perdendo però figure specializzate, ma dall’altra parte a peggiorare è la qualità delle cure: ne vale quindi la pena? Questa chiusura, spacciata per miglioramento tramite termini tecnici e fredde sigle, in realtà è l’ennesimo passo verso un continuo smembramento che in pochi anni ha portato alla soppressione dell’auto medica ed all’apertura solamente diurna del pronto soccorso, compensata a parole dal Cau promesso, operativo da novembre 2024, ma di cui ancora non c’è traccia.

Sembra che più passi tempo, più la medicina si evolva e più a Montecchio la sanità peggiori".

"Mi auguro – conclude Rondani – che almeno questa volta, da ex medico e da responsabile della salute pubblica nel territorio comunale, anche il sindaco Torelli si opponga a questa decisione e in sede di conferenza territoriale sociale e sanitaria esprima queste problematiche al direttore generale dell’Ausl di Reggio Emilia".