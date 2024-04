Forza Italia tra carota e bastone al Comune: "Eventi bellissimi, ma perché solo ora?"

"Bellissimo il festival Viny e bene il ritorno di Radio Bruno Estate in piazza, ma è troppo facile essere trionfalisti in campagna elettorale dopo che per cinque anni ha abbandonato il centro". Carota e bastone quella che utilizza Davide Ganapini (foto), vicesegretario provinciale di Forza Italia che attacca. "Spesso campagna elettorale per il cittadino significa anche improvvisa cura e attenzione, parchi in ordine, erba tagliata, segnaletica rifatta ecc. Nell’ultimo weekend Reggio ha vissuto una serata come non se ne vedeva da tempo, Piazza San Prospero e in genere il centro storico erano piene di gente, Viny ha veramente attratto le persone a dimostrazione della voglia che hanno i reggiani e i giovani di riprendersi la città. Il Comune dopo 12 anni (12 anni!) riporta finalmente il Radio Bruno Estate a Reggio, un’altra buona notizia, probabilmente l’evento che attrarrà il maggior numero di persone in centro sarà proprio questo".

E ancora: "Stridono però i comunicati trionfali dell’amministrazione. Quasi a voler dimostrare che ci sia una attenzione particolare per il centro storico e per gli eventi. È facile chiudere un quinquennio (per non esagerare…) sparando le poche cartucce solo alla fine e giusto prima delle nuove elezioni. I cittadini si ricorderanno di come è stato lasciato decadere il nostro esagono, non saranno le promesse poco prima di votare a far cambiare il giudizio sull’amministrazione, “una rondine non fa primavera”...".