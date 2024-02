Forza le slot machines: giovane arrestato

Forzava le macchinette nelle sale giochi: un giovane di 24 anni, residente a Reggio, è stato arrestato per i reati di furto aggravato e continuato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Il 24enne nel solo mese di giugno scorso avrebbe commesso due furti e uno tentato ai danni delle sale giochi del comprensorio ceramico reggiano. Il ragazzo avrebbe rubato i soldi all’interno delle slot machine, aperte con attrezzi da scasso. I carabinieri della tenenza di Scandiano, a conclusione delle indagini, hanno denunciato il 24enne. La Procura reggiana ha richiesto e ottenuto dal gip del tribunale l’applicazione nei confronti del 24enne della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’attività d’indagine aveva portato al ritrovamento e alla restituzione al derubato di un’auto rubata utilizzata per gli spostamenti, strumenti da scasso e circa 500 euro in monete. Il 21 giugno i militari dell’Arma avevano iniziato le ricerche di una Fiat Panda con a bordo un giovane. L’uomo si era allontanato da una sala giochi del comune di Scandiano dove aveva tentato di forzare alcune slot machine. È emerso che il giovane, come documentato anche dai video delle telecamere interne, il 3 giugno aveva inoltre preso circa 600 euro forzando alcune slot. L’auto utilizzata dal 24enne era stata rubata il 10 maggio a Reggio. I carabinieri avevano perlustrato le aree del comprensorio ceramico in cui sono presenti proprio le attività con slot. I militari avevano intercettato l’auto con a bordo il 24enne nei pressi di una sala giochi di Casalgrande. I carabinieri, durante la perquisizione personale e sulla macchina, avevano poi trovato un borsello con circa 500 euro in monete, asportate poco prima dalle slot machine della sala giochi di Casalgrande.

Recuperati pure oggetti da scasso (cacciaviti, una tronchese, un levachiodi e un tagliavetro) all’interno dell’auto. I successivi accertamenti, compiuti anche attraverso l’esame dei video estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza delle sale giochi, hanno quindi permesso di acquisire elementi di presunta responsabilità per le intrusioni alle sale a Scandiano e Casalgrande. L’auto è stata dunque restituita al proprietario; i soldi e gli strumenti da scasso trovati sono stati invece sequestrati.

Matteo Barca