Forza Simone Soldi anche dagli Usa per sostenere le cure e fermare la Sla

Superate le mille donazioni. Il crowdfunding lanciato poco meno di una settimana fa da Simone Massari (foto), il 49enne reggiano, colpito dalla Sla prosegue con grande successo.

L’ammontare delle donazioni al momento in cui scriviamo ha toccato i 184 mila euro.

Un affetto e un sostegno, quelli dati a ‘Massa’, che ha superato ampiamente i confini italiani: "Hanno fatto donazioni, amici dagli Usa, Canada, Australia, Francia, Spagna, Inghilterra, Polonia e Olanda. Un affetto travolgente", sottolinea il diretto interessato.

Nonostante una solidarietà sincera e al di là delle aspettative, tanto che il diretto interessato si è detto "commosso" da una risposta così intensa e insperata, sulla piattaforma gofundme.com, quella su cui Simone ha lanciato la sua raccolta, il diretto interessato, due giorni fa, per rispondere alle solite (scoraggianti) illazioni sulla veridicità (e verificabilità) di questo crowdfunding, ha precisato alcuni punti, assolutamente rilevanti, non solo per il caso specifico in sé, ma anche perché, emerge un quadro sullo stato della ricerca in Italia in tema di Sindrome Laterale Amiotrofica, da un lato, e, dall’altro, sulla ‘dimensione’ economica di che cosa voglia dire farsi curare in una clinica privata negli Stati Uniti, per casi di questa portata.

"In Italia sono seguito con grande professionalità sia a Reggio Emilia che a Baggiovara dove sto partecipando come ’cavia’ ad una sperimentazione americana che in Europa non è ancora stata approvata".

"Ho fatto visite a pagamento dai migliori professori italiani (Milano e Torino) – aggiunge – ma tutti seguono la terapia standard che prevede l’assunzione dell’unico farmaco riconosciuto in Europa (Riluzolo) e una infinità di vitamine, antiossidanti ed integratori – spiega Massari -. La Sla non è operabile. E’ una malattia rara che sta avendo una sempre maggiore diffusione, in particolare negli Stati Uniti".

Quanto costa un protocollo di cura per una malattia simile, in una clinica privata negli Usa? I numeri li snocciola lo stesso Massari: "La clinica che abbiamo trovato si chiama BodyScience ed è specializzata nel trattamento della Malattia del Motoneurone. Un giorno in clinica costa 1.500 dollari. Ogni esame costa, in media, la stessa cifra. Abbiamo ipotizzato (lui con la sua famiglia, ndr) che ogni trasferta in Usa costa circa 35.000 euro. Quando sono stato a Miami (sede della BodyScience, ndr) alla fine di luglio ho conosciuto pazienti che erano in cura da sei anni".

"Non ho chiuso la raccolta fondi nonostante l’obiettivo sia stato raggiunto in 24ore perché spero di dover tornare in Usa diverse volte - conclude Simone - Questo significherebbe che la terapia funziona e la malattia può essere bloccata. A dirvi la verità il sogno è di guarire, anche solo parzialmente e tornare a camminare senza il deambulatore, giocare a basket coi miei figli, farmi la doccia senza l’aiuto di mia moglie".

Ni. Bo.