Forzano la finestra e svaligiano lo ‘Smile’

Dopo il Gran Roques di via Settembrini, un altro bar finisce nel mirino dei ladri che stavolta hanno colpito – a poca distanza – allo ’Smile’ di via Martiri di Cervarolo, nei pressi dell’incrocio con viale Risorgimento, in zona ospedale Santa Maria Nuova. Il furto è avvenuto nella notte di martedì. Al mattino, i titolari intenti ad aprire l’esercizio commerciale, si sono accorti che una finestra sul retro dei locali fosse stata forzata. Subito è stato dato l’allarme alla centrale operativa del 112. Il comando provinciale dei carabinieri ha inviato sul posto una pattuglia. Una volta arrivati, i militari non hanno potuto fare altro che curare il sopralluogo coi rilievi di rito. Stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, sono stati portati via 200 euro in contanti dal registratore di cassa. I danni cagionati per la perpetrazione del furto e per la refurtiva sottratta sono in procinto di essere quantificati. Sulla vicenda i carabinieri reggiani hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.