Forzano una porta e fanno razzia dentro il bar

Colpito dai ladri nella notte uno dei locali campeginesi più apprezzati per colazioni ed aperitivi: la Caffetteria L’Orologio situata davanti al plesso scolastico.

I malviventi sono entrati in azione poco prima delle ore 2 e hanno razziato alcune centinaia di euro dal registratore di cassa, provocando inoltre non pochi danni per riuscire a entrare nel bar forzando la porta principale del locale, che è situata in bella vista proprio lungo via Aldo Moro.

Fortunatamente l’allarme del locale è collegato alla Centrale operativa del Comando provinciale carabinieri, cha ha inviato sul posto i militari della stazione di Castelnovo Sotto.

Il rapido intervento ha probabilmente evitato che gli ignoti malviventi razziassero le tante golosità che si trovano in vendita e nei frigo nell’esercizio commerciale di Mauri Libonati e Iole De Simone.

Sono in corso indagini a carico di ignoti per il reato di furto aggravato.

f.c.