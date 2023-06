Forzavano e svuotavano le macchinette nelle sale giochi

Denunciati due giovani ladri seriali che forzavano le macchinette nelle sale giochi. Nei guai sono finiti un 23enne e 24enne di Reggio. Solo in giugno avrebbero commesso due furti e tentato un altro ai danni delle sale giochi del comprenso ceramico. I carabinieri di Scandiano, al termine delle indagini, hanno denunciato i ragazzi con le accuse di furto aggravato e continuato, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. Il 21 giugno i carabinieri hanno iniziato le ricerche di una Fiat Panda con a bordo due giovani allontanatisi da una sala giochi del comune di Scandiano dove avevano tentato di forzare alcune slot machine e, come documentato dai video delle telecamere interne, il 3 giugno avevano già rubato circa 600 euro forzando alcune slot. L’auto, usata per gli spostamenti, era stata rubata il 10 maggio a Reggio. I carabinieri hanno perlustrato le aree del comprensorio ceramico in cui sono operative sale giochi e proprio nel comune di Casalgrande, nei pressi di una sala, hanno fermato l’auto in cui viaggiavano i due giovani. I militari, durante la perquisizione, hanno trovato un borsello con circa 500 euro in monete (sottratte poco prima dalle slot di Casalgrande) e pure oggetti da scasso come cacciaviti, una tronchese, un levachiodi e un tagliavetro riposti nel vano portaoggetti della macchina. I successivi accertamenti, svolti pure attraverso l’esame dei video estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza delle sale giochi in cui sono avvenute le incursioni, hanno permesso di appurare che i due avevano tentato un furto a Scandiano, derubato la sala giochi di Casalgrande e il 3 giugno un raid era stato eseguito sempre nella stessa sala giochi di Scandiano. L’auto rubata è stata restituita al proprietario, mentre i soldi e gli strumenti da scasso trovati in loro possesso sono stati sequestrati.

mat. b.