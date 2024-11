Forze armate, la cerimonia in piazza: "Onore a chi ogni giorno ci tutela"

di Ylenia Rocco

In piazza della Vittoria è schierato un reparto di formazione composto da un plotone di militari dell’esercito italiano, un plotone di carabinieri e un comando di finanzieri di Reggio Emilia. Nel frattempo, i labari e le insegne delle Associazioni combattentistiche e d’Arma prendono posto nello schieramento. Si è svolta ieri mattina anche nella nostra città la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, che celebra il 4 novembre del 1918 quando l’Italia vinceva la Prima guerra mondiale.

Dopo la messa in suffragio dei Caduti celebrata in Cattedrale dall’arcivescovo Giacomo Morandi, le autorità cittadine hanno deposto corone d’alloro al monumento ai Caduti della Resistenza in piazza Martiri del 7 Luglio e al monumento ai Caduti di tutte le guerre in piazza della Vittoria. Sono stati resi gli onori militari al prefetto Maria RitaCocciufa, ai Gonfaloni e ai Labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma. Infine, alcunistudenti delle scuole Leonardo Da Vinci hanno letto testimonianze e riflessioni sul tema della Giornata.

A leggere il discorso scritto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata il prefetto Cocciuffa: "L’esercito italiano, la marina militare, l’aeronautica militare, l’arma dei carabinieri e la guardia di finanza sono oggi posti a difesa della libertà della società italiana, delle istituzioni, volute dal popolo sovrano, a tutela dei diritti di ciascun cittadino, operando sul territorio nazionale in concorso con le forze di polizia". Un compito "gravoso – ha detto – in un contesto internazionale denso di tensioni, che si sono acuite dopo l’aggressione della Federazione russa all’indipendenza dell’Ucraina".

"Le nostre Forze armate continuano ad operare in terre lontane sottolineando con il loro impegno la vocazione del nostro Paese a coltivare e preservare il rispetto del diritto internazionale. Un particolare pensiero va ai nostri militari schierati in Medio Oriente – ha aggiunto infine – dove per mandato delle Nazioni Unite, e nell’ambito di missioni bilaterali, continuano ad assicurare il proprio contributo per il mantenimento della pace, alleviando le sofferenze della popolazione inerme in una situazione sanitaria drammatica, promuovendo il rispetto del diritto internazionle umanitario".

Durante la ’grande guerra’ sul campo di battaglia "persero la vita più di 600.000 persone, di questi 6.400 erano reggiani – ha aggiunto il sindaco Marco Massari –. Chiediamoci dunque perché scoppiò quel conflitto che un uomo di pace come papa Benedetto XV definì una inutile strage". "Solo dopo aver vissuto gli effetti devastanti del conflitto tra nazionalismi prevaricanti, si è fatta strada nelle coscienze e nelle culture quella sete di Pace che portava e porterà con sé fino ad oggi il ‘no alla guerra’, il no alla disumanizzazione della persona, il no alla barbarie e alla sopraffazione tra comunità e culture".

"Letta con la lente d’ingrandimento dell’attualità – ha proseguito il primo cittadino – questa Giornata di pace si fa ancora più attuale. Siamo circondati da guerre: in Europa; nel Mediterraneo e Vicino Oriente, in Africa. Conflitti causati da ingiustizie. Torti che si aggiungono a torti, rivalse sanguinarie e disumane che rispondono ad altri atti abominevoli e atroci. Mentre gli operatori di pace, le diplomazie, il dialogo, l’ascolto dell’altro faticano a farsi strada, sovrastati dai cannoni". "Nell’inquietudine, nel dolore, nella paura, nell’incertezza del vivere rinasce nella parola universale “fratelli” una speranza di solidarietà e di pace, che non deve mai

spegnersi" ha concluso il primo cittadino.