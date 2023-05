Forze di polizia tutte in allerta "Partiamo dalle segnalazioni"

Un impegno quotidiano, quello delle forze di polizia in zona stazione. Sono giornalieri i controlli e i blitz, anche con il supporto delle unità cinofile. Ma sembra non bastare.

Guglielmo Battisti, dirigente della squadra mobile della questura, il fenomeno lo conosce bene.

Battisti, che cosa sta accadendo in quell’area della città?

"Il questore aveva già indicato che il 2023 avrebbe avuto come priorità la stazione e aveva visto lungo. Di certo i nostri sforzi oggi sono concentrati in quella zona".

I cittadini denunciano di avere paura e di sentirsi abbandonati dallo Stato e dalle istituzioni.

"Noi dobbiamo ascoltare quello che dicono i cittadini e bisogna dare una risposta a questa situazione. In che modo? Ascoltare, monitorare, intervenire. Questo è il nostro compito. Il tutto in ottica corale, con periodici punti di situazione per assicurare il massimo coordinamento in Prefettura ".

In che modo state operando?

"La nostra presenza costante si sta via via intensificando, con tutte le forze di polizia, le unità di strada del Comune, anche attraverso servizi straordinari".

Non sembra bastare.

"Occorre ascoltare i cittadini e rilevare che non si sentono sicuri; bisogna prenderne atto e lavorare. Il ‘metodo Reggio Emilia’ ci ha già consentito di risolvere situazioni di emergenza (vedi Ex Reggiane). Forti di quell’esperienza dobbiamo lavorare a testa bassa replicando quel modello corale. Ora c’è sempre personale in divisa di tutte le forze di polizia. Ma se c’è un malessere bisogna aggiustare il tiro".

Da che cosa si parte?

"Dalle segnalazioni dei cittadini. Vorrei dire loro che questura e 113 sono sempre aperti. Il nostro ruolo è aiutare e ascoltare le persone, che hanno sempre ragione. E non devono perdere la speranza. Noi siamo lì e vicini alla gente, come dice il nostro motto".

A che cosa servono le segnalazioni?

"A comprendere e analizzare le fasce orarie in cui si muovono gli spacciatori, ad esempio. A monitorarne gli spostamenti. Per noi sono fondamentali. Per questo insisto: segnalate. Siamo abituati a gestire i problemi. Su questo dobbiamo impegnarci. Le segnalazioni ci possono aiutare. Non è solo attività repressiva, coordinata dalla Procura della Repubblica, ma anche preventiva e finalizzata all’espulsione. Di recente abbiamo rimpatriato tre gambiani molto molesti che agivano in zona. E abbiamo individuato praticamente sempre gli autori di episodi criminali presenti nell’area. Agiamo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. il Daspo urbano, ad esempio".

Forse una denuncia per un accoltellamento non è sufficiente come deterrente...

"Bisogna avere metodo, non buttare niente. Tutto quello che si può fare va fatto. E la somma di tante denunce poi può portare ad altri provvedimenti anche amministrativi come misure di prevenzione o revoche di permessi di soggiono".

Benedetta Salsi