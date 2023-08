Fosdondo, Sos dalla casa di carità "Servono volontari che ci aiutino"

Una "richiesta di aiuto" arriva dalla casa della carità a Fosdondo di Correggio. Nei giorni scorsi suor Laurette, figura molto importante nell’organizzazione interna della struttura, è dovuta rientrare d’urgenza in Madagascar per un grave lutto che ha colpito la sua famiglia. Si tratta di una partenza inattesa, ma necessaria. E il suo ritorno a Correggio è previsto non prima di ottobre. Per l’attività interna alla casa della carità non mancano dunque i problemi.

"Come è possibile intuire – si legge nel messaggio affidato al bollettino parrocchiale diffuso nei giorni scorsi tra i fedeli della locale Unità pastorale – la sua assenza ci mette in difficoltà in settembre, fino al suo rientro. La necessità maggiore ci sembra essere nel pomeriggio per raccogliere il bucato, per aiutare nella cena degli ospiti che hanno bisogno di essere imboccati e il successivo lavaggio delle stoviglie".

Per queste settimane, dunque, occorrono persone che possano occuparsi di queste mansioni, semplici ma importanti, solitamente affidate a suor Laurette.

Si cercano volontari anche per l’alzata degli ospiti alle 7,30, per la colazione alle 8, lavori mattutini in cucina, pulizia varie, stendere bucato, il pranzo dalle 11 per chi necessita di supporto, riordino della cucina, messa a letto degli ospiti, la nuova alzata alle 15,30, il servizio della cena dalle 17.40 con successivo riordino della cucina e la messa a letto degli ospiti per il riposo della notte.

Inoltre, serve supporto per accompagnamento e assistenza degli ospiti in occasione della messa delle 9,15 di martedì e venerdì e alle 16,30 del giovedì. Per ogni disponibilità è possibile contattare la casa della carità correggese.

Antonio Lecci