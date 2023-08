"Fosse vero, sarebbe una rivoluzione culturale"

"Se fosse vero il sì all’estradizione da parte del governo pakistano sarebbe una vera rivoluzione culturale, di cui saremmo tutti contenti", ha commentato l’avvocato Barbara Iannuccelli (nella foto in alto), legale di parte civile nel processo in corso in Italia per l’omicidio di Saman.

Assieme al collega Claudio Falleti rappresenta infatti Ayub Saqib, il fidanzato della giovane (assieme, nella foto) contrastato dalla famiglia di origine che la voleva sposa un cugino in patria. "Per noi, e per tutti quelli che sono nel processo dalla parte di Saman è una rivoluzione copernicana, un segnale importante di progresso del governo pakistano e di rispetto dei diritti umani anche dei propri concittadini che sono all’estero – ha proseguito Iannuccelli –. Noi abbiamo lottato tanto per Saman e io personalmente ho partecipato a tutte le operazioni. Ho visto anche la tomba dove questa ragazzina di 18 anni è stata messa sotto due metri di terra semplicemente perché voleva amare una persona che lei aveva scelto e non assecondare la scelta dei genitori. Mi sento particolarmente coinvolta nel caso Saman perché sono prima madre e poi avvocato".

Il legale sottolinea anche "le tante difficoltà tecniche" che ci sono state durante il processo, con il padre che "a volte era collegato, altre no". "Vederlo in aula sarebbe una grande emozione per tutti – conclude –. Anche se la sua assenza non avrebbe impedito una sua condanna, vederlo presente sarebbe una soddisfazione da parte dello Stato italiano che tanto ha lavorato sul caso Saman".