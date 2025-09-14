Foti alla Festa Tricolore. Il punto su Pnrr e dazi Usa: "Esportazioni in crescita"

Si è aperta venerdì alle 17,30 al Parco Cervi la Festa Tricolore di Reggio Emilia, organizzata dal direttivo provinciale di Fratelli d’Italia. Al taglio del nastro erano presenti il consigliere regionale Alessandro Aragona, il consigliere provinciale Alberto Bizzocchi, l’onorevole Gianluca Vinci, la consigliera regionale Marta Evangelisti, il consigliere comunale Cristian Paglialonga e tanti storici esponenti della destra reggiana, come Marco Eboli.

Alla serata d’apertura è stato ospite Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr nel governo Meloni. Foti, intervistato dalla caposervizio del Resto del Carlino di Reggio Benedetta Salsi, dopo i saluti iniziali ha fatto il punto sulla situazione di avanzamento del Pnrr, dal momento che a inizio agosto il nostro Paese ha incassato la settima rata da 18,3 miliardi di euro.

"Con questo pagamento i fondi totali erogati all’Italia nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza ammontano ora a 140,4 miliardi di euro, pari al 72% della dotazione totale (194,4 miliardi in sovvenzioni e prestiti). L’Italia è tra i Paesi più virtuosi riguardo il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Europa", ha spiegato il ministro.

Per quanto riguarda le ricadute dei Dazi Usa, Foti ha spiegato come, "pur non essendo graditi", facciano parte di un sistema di dialettica politica, ma che vanno inquadrati in un più ampio scenario di ottimismo di fronte a "esportazioni complessivamente in crescita".

Si è poi parlato del conflitto fra Russia e Ucraina e di quanto sia cresciuta la tensionetra Bruxelles e Strasburgo dopo il blitz in Polonia. "In Italia non c’è una vera percezione di un possibile allargamento del conflitto – è stato detto dal palco –. Ma i Paesi europei devono ragionare in un’ottica di difesa dei propri confini", ha rimarcato Foti toccando anche il tema del riarmo. Riguardo la situazione fra Israele e Gaza, il ministro ha scandito chiaramente la posizione del governo: "Due popoli, due Stati. È l’unico obiettivo possibile, ma quando si arriverà in condizioni di pace". "Israele però non può pensare di attirare le simpatie occidentali finché continua a sparare sui bambini" ha aggiunto il ministro.

Sulla sfida alle prossime regionali e ai tre nomi per i candidati del centrodestra mancanti per Veneto, Campania e Puglia, Foti ha tagliato corto: "Noi pensiamo a essere uniti e ad avere un programma condiviso e credibile. È questo il nostro impegno". Infine, una chiosa "sull’ottimo lavoro svolto nei tre anni di Governo Meloni, con l’Italia che finalmente è ritornata al centro della scena politica europea e con un’occupazione nazionale sempre crescente".