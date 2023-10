Foti assolto, la procura fa appello: "Senza di lui, non ci sarebbe illecito"

"Se guardo al mio passato ho la sensazione che servizi sociali e psicologi mi abbiano voluto mettere contro i miei genitori e i particolare mio padre". È quanto dichiarò - sentita nel febbraio 2019 - la ragazza di 17 anni che fece psicoterapia con Claudio Foti. Parole che il sostituito procuratore generale di Bologna Massimiliano Rossi e il pubblico ministero Valentina Salvi riprendono nel ricorso in cui chiedono che la Cassazione annulli l’assoluzione emessa in Appello a carico di Foti, fondatore del centro di Torino ‘Hansel e Gretel’ i cui professionisti operarono al centro La Cura di Bibbiano. In primo grado Foti era stato condannato col rito abbreviato dal gup Dario De Luca a 4 anni per due imputazioni. Lesioni, perché le avrebbe provocato durante le sue sedute un disturbo di borderline e depressione, ingenerandole il convincimento di essere stata abusata dal padre e dal socio. Abuso d’ufficio, per la psicoterapia ad ‘Hansel e Gretel’ affidata senza bando di gara. Era stato invece ritenuto innocente per la frode processuale. In Appello era stato assolto da tutte e tre le accuse: verdetto che ora la Procura generale di Bologna, guidata da Paolo Fortuna, ha impugnato. Sull’accusa di lesioni, secondo i pm "La Corte d’Appello si fonda su un presupposto errato, ossia che la consulente del pm abbia attribuito alla terapia di Foti valenza causale al disturbo psichico. Emerge che le argomentazioni si fondano solo sulla lettura dell’elaborato depositato in fase di indagini, e che hanno ignorato del tutto la sua lunga e approfondita audizione davanti al gup. Non solo la psicologa non ha mai fatto quest’affermazione, ma a domanda dei consulenti delle difese lo ha negato". Ancora: "Lei non ha mai sostenuto che sia stata la psicoterapia in sé a causare quelle patologie, ma averle ingenerato falsi ricordi per quasi tre anni, dal 2016 al 2018". L’uso di droga della ragazza, viene, a dire della stessa, dopo il primo ciclo di psicoterapia, dal 2017 in avanti: "Lei tentava di affrontare così i tremendi falsi ricordi degli abusi subiti dal padre".

Sull’abuso d’ufficio, la Procura generale rileva "manifesta contraddittorietà" nelle motivazioni dei giudici. Da un lato "si definisce fondamentale la fatturazione delle psicoterapie a soggetti fittiziamente interposti: affidatari reali, finti o nominati al solo fine di permettere la trilaterazione e privi di alcun rapporto col minore". Dall’altro "si afferma che lo psicoterapeuta che emetteva fatture ai soggetti interposti non avrebbe compartecipato". Per gli inquirenti "quello di Foti risulta essere il contributo causale determinante proprio perché se Foti avesse emesso fatture secondo i criteri di legge quel sistema illecito non si sarebbe potuto realizzare". Si rimarca che questo modus operandi fu adottato da Foti "esclusivamente col servizio Val d’Enza e non con tutti gli altri enti pubblici (servizi di Modena e Reggio) che pure inviavano i minori alla Sie srl presso la Cura di Bibbiano". Il contributo di Foti "era così determinante che addirittura, nonostante l’urgente bisogno di cui necessitava ad esempio la ragazza, solo quando si riuscì a trovare un finto affidatario Foti iniziò la psicoterapia alla Cura, intestando le fatture a Cinzia Prudente, senza neppure indicare il nome della giovane. La sua psicoterapia era stata voluta dall’ente pubblico, ossia Federica Anghinolfi (ex responsabile dei servizi sociali, ndr), che di Prudente era la compagna e l’intestataria di due immobili di cui uno con mutuo". I pm parlano poi di numerosi atti di indagine che sarebbero stati omessi dalla Corte "e che riguardano i rapporti affaristici e di collusione tra Foti e i pubblici ufficiali della Val d’Enza almeno dal 2015". Ad esempio la costituzione di ‘Rompere il silenzio’, datata 9 gennaio 2017 e "finalizzata a creare una comunità che ospitasse minori a Bibbiano, su espressa richiesta del sindaco Andrea Carletti". L’intero progetto Utopia "sarebbe stato gestito da una società di capitali di cui Anghinolfi aveva progettato di diventare amministratore delegato, provocando l’entusiasmo di Foti che si aspettava di raggiungere un capitale sociale di 200mila euro".