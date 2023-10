Foti ricorre in Cassazione. Impugnata l’assoluzione per l’abuso d’ufficio

Claudio Foti impugna in Cassazione una delle assoluzioni pronunciate dalla Corte d’Appello nei suoi confronti. Ovvero quella dall’accusa di abuso d’ufficio "per non aver commesso il fatto". Attraverso il proprio avvocato Luca Bauccio, lo psicologo imputato nel processo sui presunti affidi illeciti di bambini – il cosiddetto caso Bibbiano – vuole dimostrare invece per questa singola contestazione che "il fatto non sussiste" in assoluto, anche per gli altri rinviati a giudizio che si stanno difendendo nel dibattimento a Reggio. In primo grado Foti era stato condannato a 4 anni con rito abbreviato per lesioni (legate ai presunti traumi che avrebbe causato con la psicoterapia su una 17enne) e abuso d’ufficio, e assolto dalla frode processuale. In Appello è stato assolto da tutte le contestazioni. Ora la Procura generale ha impugnato il verdetto di secondo grado.

L’avvocato Bauccio dichiara al Carlino: "Foti prende atto del ricorso per Cassazione della Procura generale ed è assolutamente sereno: la sua condanna era priva di fondamento giuridico e la corte d’Appello ha ben motivato la sua assoluzione, richiamando gli ultimi cinquant’ anni di giurisprudenza sul nesso di causa". La sentenza ha però dichiarato che l’abuso d’ufficio è stato commesso da terzi.

"La dichiarata sussistenza della fattispecie di reato, anche se Foti vi è estraneo ed è stato assolto con formula piena, non è condivisibile – sostiene Bauccio – e potrebbe arrecargli nocumento. Chiediamo alla Corte suprema di annullare la sentenza senza rinvio e di dichiarare insussistente anche l’abuso d’ufficio".

Secondo Bauccio, non manca solo il dolo di Foti ma anche del pubblico ufficiale: "Nessuna azione è stata volontariamente finalizzata a dare un ingiusto vantaggio a Foti. L’unica ragione che ha mosso i pubblici ufficiali era l’interesse pubblico a garantire un servizio urgente e indispensabile, ossia la psicoterapia dei minori". Inoltre a suo dire né la sentenza né l’accusa hanno mai dato una quantificazione economica: "Nessun danno ha subito la pubblica amministrazione, ma senza vantaggio ingiusto o danno non ci può essere il reato. La psicoterapia è stata svolta e il pagamento orario era rispettoso dei parametri di legge. Inoltre, il pagamento alle famiglie non lo hanno inventato gli imputati pubblici ufficiali, ma era una modalità praticata dall’Unione ed è tuttora prevista da una delibera della Regione Emilia-Romagna".

Alessandra Codeluppi