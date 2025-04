Foto e contaminazioni di Massimo Mantovani

Proseguono gli incontri di "Immagini e contaminazioni" del gruppo fotografico Prisma per "navigare" tra immagini, scienza, musica e letteratura che, contaminandosi, generano espressioni d’arte ed emozioni. Stasera alle 21 alla biblioteca comunale di Castelnovo Sotto ospite il fotografo professionista Massimo Mantovani che ha lavorato nel campo della pubblicità e della comunicazione. Mantovani parla del perché sia importante gestire il ritratto e quali i segreti per realizzarlo. Prossimi appuntamenti il 16 aprile alle 21 all’associazione Meletolè di via Melegari a Meletole, concludendo il 14 maggio alla chiesa della Madonna a Castelnovo Sotto.