Foto e musica nelle terre reggiane

In quello che è stato il cinema Cristallo, in via Ferrari Bonini, si terrà oggi a partire dalle 16 il Lions Day 2023, dal titolo ‘Fotografia e musica nelle terre reggiane’. Il programma comprende una rassegna fotografica dall’archivio storico di Mario e Renzo Vaiani e, a seguire, l’esibizione dei Violini di Santa Vittoria, con il mini live ‘Caffe’ Kakania’. Le fotografie scattate da Renzo Vaiani saranno proiettate dal figlio Sergio, nella sala parrocchiale dei padri Cappuccini, ed è già possibile immaginare l’interesse che desteranno nella popolazione reggiana, poiché Renzo fotografo fu puntuale narratore di tutto ciò che nell’arco di circa un secolo è mutato a Reggio. I partecipanti potranno avere un saggio della carriera di Renzo, a partire dagli anni ‘30, quando da giovanissimo operava nel reportage. Spiega Sergio: "Dopo le prime fotografie di nonno Mario, mostrerò alcune immagini significative di papà Renzo, fino agli anni Novanta quando è scomparso. Per guadagnare si adattava ai reportage, e alle committenze industriali. Trascorse un lungo periodo a Milano, lavorando per Autobianchi, Maserati e altri marchi, poi si dedicò a fotografare realtà locali, le Latterie Cooperative Riunite, le vecchie forme di formaggio, ma anche le competizioni sportive, la Mille Miglia".

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, è gratuita e a offerta libera. L’intero incasso sarà devoluto alla comunità dei Padri Cappuccini e al service a favore delle popolazioni colpite dal terremoto di Turchia e Siria.

Lara Maria Ferrari