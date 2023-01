Foto hard dell’ex sui social: "Ho sbagliato"

Ha ammesso le responsabilità relativamebte alle accuse nei suoi confronti e, in un breve intervento davanti al giudice, l’imputato ha dichiarato di aver sbagliato, porgendo anche le scuse per il suo comportamento.

L’uomo, 50enne residente in un paese della Bassa Reggiana, è accusato di revenge porn. La storia extraconiugale con una donna coetanea è sfociata in tribunale, quando lei si è ritrovata con la propria vita intima in pasto ai social proprio a causa dell’amante.

A settembre in tribunale erano comparsi la donna e il marito tradito. E ieri è toccato all’imputato, ovvero l’ex amante della donna, a sua volta sposato, comparire davanti al giudice Matteo Gambarati e al pm Piera Giannusa.

"Ho sbagliato, chiedo scusa per il mio comportamento", il breve intervento dell’imputato, difeso in aula dall’avvocato Federico De Belvis. Il processo è stato poi rinviato a inizio marzo, probabilmente per le conclusioni e la sentenza.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’uomo non voleva rassegnarsi alla fine della relazione e per costringere la donna a rivederlo, il cinquantenne avrebbe divulgato sui social una delle immagini intime del loro rapporto, che era stato così visualizzato dai contatti social dell’uomo. Per quell’episodio, risalente al novembre del 2019, l’imputato deve rispondere di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, con l’aggravante di aver agito nei confronti di una persona con cui aveva avuto una relazione affettiva.

E’ accusato pure di molestie, oltre che di tentata violenza privata. La vittima dei reati è assistita dall’avvocato Liborio Cataliotti. Dunque, l’imputato ha confermato l’ammissione delle responsabilità, ma già nella precedente udienza era emerso come non vi fosse alcuna volontà di ricattare la donna, ma solo l’intenzione di rivederla ancora.

Antonio Lecci