Foto - trappole in zona stazione contro il degrado: “Così puntiamo alla rigenerazione”

Reggio Emilia, 19 ottobre 2025 – Che la situazione su sicurezza e degrado non sia da sottovalutare, nel quartiere della stazione storica cittadina, sembra ormai essere sotto gli occhi di tutti.

E per questo vengono proposte dal Comune nuove iniziative nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana con riqualificazioni importanti ma anche con interventi a breve termine: cura del quartiere intensificando pulizia e azioni per il corretto conferimento dei rifiuti, interventi di accompagnamento ai servizi e di orientamento sanitario rivolti alla grave marginalità, attività educative aumentando e integrando l’offerta, allargata oltre i confini immaginari dettati dal sottopasso e opportunità culturali rivolte soprattutto alle nuove generazioni.

Se n’è parlato nel salone del Binario 49 di via Turri, con gli assessori comunali Davide Prandi, Lanfranco de Franco, Marwa Mahmoud, Annalisa Rabitti e Marco Mietto che, insieme a un ispettore di polizia locale, hanno incontrato associazioni, cooperative e consulte di cittadini del quartiere.

La prospettiva a medio termine mette al centro la rigenerazione dei luoghi con interventi sugli spazi pubblici che puntano a migliorare l’attrattività del quartiere e la connessione con centro storico e col quartiere Santa Croce al di là della ferrovia: dal progetto con Rfi per ridisegnare piazzale Marconi e il sottopasso ferroviario fino ai già avviati lavori per la nuova sede della polizia locale in viale IV Novembre, dalla nuova mensa della scuola primaria Marconi al progetto di riqualificazione urbana R60.

Nel corso dell’incontro, l’altra sera al Binario 49, sono emerse anche altre proposte: come l’ampliamento e l’integrazione delle attività educative e dei servizi di doposcuola in luoghi che saranno attrezzati per un utilizzo più efficace in diversi momenti della giornata, ma anche attraverso la collaborazione con le scuole e tra realtà e agenzie educative presenti sui due versanti della ferrovia. Inoltre, per rafforzare l’azione culturale, si pensa alla attivazione un gruppo di lavoro con fondazioni, musei, biblioteche e la nuova rete ’Animali Intelligenti’, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze esistenti e far ricadere sul quartiere risorse, progetti e iniziative.

Nell’immediato, invece, si pensa a iniziative legate a decoro e pulizia, al contrasto all’abbandono dei rifiuti, attivazione di fototrappole, con il coinvolgimento di residenti e commercianti anche in varie attività di sensibilizzazione, oltre a passaggi più frequenti di pulizia di Iren, attività di derattizzazione e l’avvio della sistemazione dello spazio pubblico con attenzione particolare a via IV Novembre.

In via Turri si prospetta l’apertura di uno spazio multiservizi che fungerà da punto orientativo in grado di dare risposte a diversi target di cittadini, ma anche di accogliere realtà cittadine che contribuiscono alla vivibilità del quartiere, contemporaneamente sarà rafforzata la presenza della polizia locale in zona stazione. Come molti cittadini del quartiere chiedono da tempo.