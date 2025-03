Fotografia e riflessione sociale. Ilaria Marchione a Rotterdam

La fotografa guastallese Ilaria Marchione protagonista a Rotterdam con un progetto sociale che sensibilizza il mondo. Ilaria è stata selezionata dall’associazione "Fearless Photographers", una delle più prestigiose nella fotografia mondiale, per fare da relatrice alla prima edizione di "Family is Everything", che si terrà nella città olandese il 4 e 5 marzo. Un’opportunità che celebra non solo la sua capacità tecnica, ma anche il suo impegno in progetti sociali, ai quali dedica da quattro anni una parte importante della sua carriera. Ilaria avrà l’occasione di raccontare la sua esperienza personale nel campo della fotografia sociale, parlando dei suoi progetti di lunga durata che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica.

Questi progetti non si limitano a raccontare storie, ma cercano di coinvolgere le persone, stimolando una riflessione profonda sulle problematiche che affrontano quotidianamente molte comunità. Ilaria è da anni impegnata in progetti fotografici che non si fermano alla semplice estetica, ma che pongono l’accento su storie di vita difficili, su temi che spesso vengono ignorati. La sua fotografia diventa un potente strumento di sensibilizzazione, capace di rendere visibili storie e realtà che altrimenti potrebbero rimanere nell’ombra. Il suo lavoro si concentra su aspetti spesso trascurati della società: disuguaglianze sociali, emarginazione, povertà, ma anche esperienze positive di riscatto e resilienza. La forza di un’immagine ben raccontata non solo tocca il cuore, ma ha anche il potere di informare, educare e spingere all’azione.

L’invito a Rotterdam rappresenta una vetrina importante per Ilaria Marchione e il suo lavoro. Parlare del proprio impegno in progetti sociali di lunga durata davanti a una platea internazionale è un’occasione unica per amplificare il messaggio che ogni suo scatto porta con sé. È una possibilità per sensibilizzare un pubblico globale sulla necessità di impegnarsi in cause sociali e di considerare la fotografia non solo come un’arte, ma come uno strumento per il cambiamento.

Antonio Lecci