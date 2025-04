Fotografia Europea compie 20 anni. Una festa con ben 210 mostre

Dal 24 aprile all’8 giugno torna Fotografia Europea, per la sua ventesima edizione, portando con sé - oltre alle mostre istituzionali - anche i progetti del Circuito Off. L’evento collettivo realizzato dai cittadini, dalle tante realtà del territorio e non solo che, collaborando tra loro, allestiscono mostre, organizzano incontri e propongono eventi, arricchendo così il festival e trasformando ogni angolo di Reggio Emilia e della sua provincia in un palcoscenico fotografico. Quest’anno sono 210 le mostre fotografiche al di fuori delle sedi ufficiali: 115 nel centro storico, 46 oltre le mura e 34 in provincia.

Allestite in quartieri, scuole, spazi pubblici e privati. L’Ex Aci, dal 26 aprile al 25 maggio, apre al pubblico per diventare il luogo delle "Visioni Off", cioè lo spazio in cui vengono esposti i progetti che esprimono l’essenza di questa costola nata dal Festival, a partire dalla seconda edizione. Qui sono ospitate diverse mostre, tra cui quella realizzata dai vincitori del Circuito Off 2024: SuoloCollettivo, che ha interpretato il tema di questa edizione - "Avere vent’anni" - con un progetto dedicato alle migrazioni. Fondazione E35 invece propone una mostra che celebra i 40 anni del gemellaggio tra la città di Reggio Emilia e Fort Worth. Diventa spazio espositivo anche piazza San Prospero, con una mostra diffusa dal titolo "Le vetrine raccontano", dove le attività commerciali che si affacciano sulla piazza espongono scatti di Stanislao Farri. Via Farini propone due progetti al civico 1/L che si alterneranno durante il periodo del festival. Dal 25 aprile al 25 maggio il Cai Club Alpino Italiano - Sezione di Reggio Emilia festeggia i cinquant’anni dalla fondazione della sezione reggiana con una mostra che raccoglie il materiale fotografico di tanti soci.

Mentre dal 29 maggio all’8 giugno sarà il momento della mostra "Insolite prospettive della Guardia di Finanza", che racconta le Fiamme Gialle, da vicino. Per festeggiare la ventesima edizione del festival, il Foyer del Teatro Valli , durante le giornate inaugurali (24-27 aprile), ospiterà la mostra "Reggio XL. Ritratti reggiani con Giant Camera Polaroid", progetto già esposto in occasione della prima edizione di Fotografia Europea, curato dai fotografi professionisti di Cna Reggio Emilia. Fuori dalle mura, per il primo anno, una sede storica della città si trasforma in sede espositiva per ospitare una mostra d’archivio: si tratta dello Storico mercato ortofrutticolo di Reggio. E l’Associazione Italiana Sommelier per il primo anno apre i suoi spazi in via Verri al Circuito Off con due mostre: "Vignette" di Samanta Braga e Stefano Pilli e "Libertà Illusoria" di Giuseppe Todisco. Il Circuito Off supera poi i confini della città e si allarga alla provincia. Tra i luoghi: Palazzo Bentivoglio a Gualtieri, l’ex Macello e la biblioteca Malagoli a Novellara, il Fuori Orario a Taneto di Gattatico, il Polo Made a Scandiano.

Anche 15 scuole hanno aderito off@school. La Notte Off è fissata il 3 maggio, in piazza del Popol Giost, dalle ore 20.30. Info e programma completo su www.fotografiaeuropea.it off2025.fotografiaeuropea.it