Fotografia europea cresce ancora. Aumentati i biglietti del 14%

Calato il sipario, la scorsa domenica, su Fotografia Europea 2024, alla sua diciannovesima edizione con il titolo "La natura ama nascondersi". È dunque tempo di bilanci.

Sono stati 16.361 i biglietti venduti (+14% rispetto al 2023) per 35.732 presenze contate ai Chiostri di San Pietro, a Palazzo da Mosto, a Palazzo Magnani e a Villa Zironi: sedi in cui si accedeva con il biglietto. A queste si aggiungono i visitatori delle mostre gratuite allestite all’interno di Palazzo dei Musei (la mostra di Luigi Ghirri e la XI edizione di Giovane Fotografia Italiana), dello Spazio Gerra e della Biblioteca Panizzi, che hanno raggiunto le 40mila presenze. Il totale dei visitatori del festival è dunque di oltre 75.700.

Tra le tante iniziative che hanno arricchito il festival, la terza edizione di FE+SK Book Award, il premio dedicato al libro fotografico, ideato da Fotografia Europea insieme a Skinnerboox, ha registrato una partecipazione di oltre 230 candidati e tra questi la giuria - composta da Chiara Capodici, Tim Clark e Milo Montelli - ha scelto il progetto di Benedetta Casagrande: "All Things Laid Dormant". A conferma del posizionamento internazionale di Fotografia Europea e di quanto il festival sia diventato un’opportunità per gli artisti che vi espongono, il fotobook di Benedetta Casagrande è stato selezionato ed inserito nella short list del Prix du Livre, nell’ambito del festival Les Rencontres d’Arles 2023.

Circa 8mila le persone che hanno preso parte ai tanti appuntamenti del programma inaugurale, tra cui i concerti della rassegna Fotofonia, curata da Max Casacci. Successo anche per questa edizione del Circuito Off , che ha presentato oltre 260 progetti di fotografi professionisti accanto a giovani alle prime esperienze, appassionati e associazioni. Parte di questo circuito è stato anche il progetto OFF@school che ha coinvolto più di 26 scuole di Reggio Emilia e provincia. E ancora, lo Speciale Diciottoventicinque, il progetto formativo di Fotografia Europea nato per accompagnare i giovani amanti della fotografia in un percorso che va dall’ideazione alla realizzazione di un progetto fotografico, affidato quest’anno a Erik Messori, fotogiornalista di origine reggiana, fondatore del collettivo Capta. Ma i lavori a Palazzo Magnani non si fermano con la chiusura del festival, perché la macchina organizzativa è già in movimento per preparare una grande edizione speciale per il 2025: la numero venti.

Stella Bonfrisco