Fotografia Europea. Il festival compie 20 anni. Sarà un’edizione in grande

Fotografia Europea compie vent’anni e celebra questo traguardo dedicando l’edizione 2025 a una riflessione proprio su quel periodo della vita che più di tutti sembra spalancare le porte a infinite possibilità: "Avere vent’anni". Questo è il titolo che conterrà i progetti fotografici del festival, promosso da Fondazione Palazzo Magnani e Comune di Reggio Emilia e che sarà inaugurato con quattro giorni di eventi il 24, 25, 26 e 27 aprile, per continuare fino all’8 giugno. I progetti esposti saranno selezionati dalla direzione artistica, composta anche quest’anno da Luce Lebart, Tim Clark e Walter Guadagnini. A partire dal 21 ottobre sarà aperta l’Open Call Internazionale che ogni anno raccoglie l’adesione di centinaia di autori emergenti e professionisti che si misurano, attraverso l’obiettivo, con il tema scelto. Ai lavori più significativi sarà data la possibilità di partecipare al circuito ufficiale e di ricevere un premio di 3.000 euro ciascuno, che servirà a coprire i costi di produzione e di allestimento dei progetti selezionati. I vincitori potranno così lavorare a contatto con lo staff del festival alla realizzazione dell’installazione finale. La Open Call si conferma un’opportunità concreta di crescita e di visibilità che ha già permesso a molti fotografi emergenti di affermarsi nel panorama fotografico internazionale. La partecipazione è aperta fino al 13 dicembre e sul sito del festival saranno disponibili il regolamento e le modalità di adesione. La macchina organizzativa di Fotografia Europea è già a lavoro per questa XX edizione e saranno come sempre moltissime le novità che chiameranno a partecipare diversi soggetti, accomunati dalla passione per la fotografia. È il caso di FE+SK Book Award, il premio dedicato al libro fotografico ideato da Fotografia Europea insieme a Skinnerboox - casa editrice specializzata in fotografia con- temporanea. Quest’anno sarà possibile inviare il proprio progetto fotografico dal 2 dicembre e fino al 31 gennaio 2025, il vincitore sarà decretato a febbraio e il libro sarà presentato a Reggio Emilia durante le giornate inaugurali del Festival. Come sempre, anche quest’anno la città approfitterà del clima culturale che soffia da Fotografia Europea per fare bella mostra di sé, grazie al circuito Off, il progetto che nasce dalla partecipazione attiva dei cittadini per allestire mostre, organizzare incontri, proporre eventi in ogni angolo. La call per partecipare a questa edizione del circuito Off partirà il 21 novembre e resterà aperta fino al 28 febbraio 2025. Info su circuitooff25.it Tutte le info su www.fotografiaeuropea.it.

Stella Bonfrisco