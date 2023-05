Fotografia Europea incorona Luana Rigolli

Luana Rigolli è la vincitrice del Premio Max Spreafico - assegnato in memoria dello storico collaboratore del Festival - dell’edizione 2023 del Circuito Off di Fotografia Europea. Il suo progetto fotografico, che fa parte del circuito di Via Roma Off 2023, è stato allestito sui pannelli del cantiere di Piazza del Popolo Giost ed quindi visibile sempre. "L’isola degli arrusi", questo il titolo dell’esposizione, ha convinto la giuria presieduta da Walter Guadagnini per l’attualità del tema e per il forte impatto delle immagini presentate. Una ricerca di ricognizione storica di un triste momento per la storia del nostro paese, quando nel 1939 le leggi fasciste portarono all’arresto di centinaia di omosessuali per il reato contro il buon costume.

Gli scatti riguardano i luoghi in cui si incontravano prima di essere arrestati, accostati a quelli del confino, ma anche i ritratti d’epoca degli arrusi (così chiamati), le loro schede biografiche, i documenti riguardanti l’arresto, le visite mediche e le suppliche conservate presso l’Archivio Centrale di Stato a Roma. Ma i progetti che hanno partecipato al Circuito rispondendo alla call dell’Off di quest’anno sono stati davvero tantissimi (oltre 250) e l’organizzazione, coordinata da Annachiara Rea e Ilaria Gentilini, ha deciso di dare una menzione d’onore ad altri due progetti. Taskim, la mostra di Enrico Doria, che si può visitare a Herbe - Food & Drink Vegetale. Mentre l’altra menzione è andata a Gabriel Fernández, con Peregrin (esposta al Comò Lab). E’ stato premiato anche Antonio Bocchia, vincitore di Ami Prize 2023 con il progetto This must be the place, esposto in Galleria Santa Maria. Presenti alla cerimonia il sindaco Luca Vecchi, l’assessora alla Cultura Annalisa Rabitti, la dirigente dei servizi culturali Valentina Galloni e il direttore della Fondazione Palazzo Magnani Davide Zanichelli.

Stella Bonfrisco