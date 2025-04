Fotografia Europea: sale l’attesa per il week end inaugurale

Come consuetudine, il primo weekend di Fotografia Europea - nelle sue giornate inaugurali - ha un’agenda ricca appuntamenti. Un programma di talk, workshop, conferenze e incontri con fotografi. Mentre le strade e le piazze reggiane si trasformano in palcoscenici. Il 24 aprile alle 18 ai Chiostri di San Pietro è prevista la conferenza inaugurale, in cui i promotori di Fotografia Europea - Fondazione Palazzo Magnani, Comune e Regione - presentano la XX edizione. A seguire i direttori artistici - Walter Guadagnini, Luce Lebart e Tim Clark - parlano del tema "Avere vent’anni" e delle mostre che alle 19 aprono al pubblico. Alle 21,30, si festeggia l’apertura in Piazza Martiri del 7 luglio, con il dj set degli Ofenbach, il duo/band francese che sta appassionando un grande pubblico. Il 25 aprile tutte le mostre sono aperte al pubblico dalle 10 alle 23. Fotografia Europea propone una serie di incontri allo Spazio Gerra, nell’ambito della mostra dedicata all’esperienza dei giovani partigiani durante la Resistenza italiana. Due le conferenze al Teatro Cavallerizza, condotte da Loredana Lipperini: sabato 26 aprile con gli scrittori Silvia Ballestra e Andrea Canobbio. E domenica 27 con la scrittrice Giulia Caminito. Sabato 26 sera al Teatro Cavallerizza, va in scena "Semplicemente Frida in tour" in cui la ventenne pianista Frida Bollani Magoni affiancata da Mark Glentworth è in dialogo con il rapper e produttore discografico Frankie hi-nrg mc. A moderare l’incontro c’è Nicolas Ballario.

Stella Bonfrisco