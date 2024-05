Fotografia, Reggio porta a Londra i vincitori del ’Ghirri’

Fino al 31 maggio nell’ambito della prestigiosa fiera Photo London, l’Istituto Italiano di Cultura di Londra presenta presso la propria sede What We Already Think We Know la mostra collettiva temporanea, curata da Ilaria Campioli e Daniele De Luigi e organizzata in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, che propone per la prima volta nella capitale britannica le opere di Marina Caneve, Iacopo Pasqui, Giulia Parlato, Giulia Mangione e del collettivo Vaste Programme.

Si tratta degli autori che dal 2018, anno della sua istituzione, si sono aggiudicati il Premio dell’Open Call Giovane Fotografia italiana, denominato dal 2022 Premio Luigi Ghirri.