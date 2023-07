Fotografia sui reggiani L’Appenino si spopola e i suoi residenti sono sempre più vecchi

di Tommaso Vezzani

Reggio Emilia è la provincia più giovane di tutta l’Emilia-Romagna. Chi lo avrebbe mai detto? Eppure qualche giorno fa da palazzo Allende sono stati pubblicati i dati demografici aggiornati al primo gennaio 2023 e questo è il risultato.

Non il solo: in primis è stato raccolto il totale della popolazione reggiana, 528.834. 433 unità in più rispetto all’anno precedente, una crescita dello 0,1% in linea con Modena e Piacenza seppur lontana dal +0,4% di Parma. Tutte le altre province in regione, a parte Ravenna, sono in calo.

Tra i 42 Comuni nostrani vi sono dinamiche molto variegate: è in crisi la montagna, che complessivamente ha perso 1.211 residenti (il 6,4%) negli ultimi 10 anni. Villa Minozzo (-10,2%) e Ventasso (-10%) registrano i due dati peggiori perdendo rispettivamente 398 e 443 unità, ma non va molto meglio per Toano (-8,7%), Vetto (-7,9%) e Carpineti (-6,4%) nonostante una leggera ripresa nel 2022. Calano anche Baiso, Castelnovo Monti e Canossa (-4,3%, -3,5% e -3%), mentre a Viano e Casina la riduzione è davvero esigua.

L’altra area critica è la Bassa: Luzzara ha perso il 7,7% (718 abitanti) dal 2013, Gualtieri il 5,5%, Novellara il 5,1% e 524 persone non sono più a Guastalla (-3,4%). Rio Saliceto diminuisce del 2,8%, Campagnola del 2,6%, Poviglio del 2%, Fabbrico dell’1,7% e Reggiolo dell’1,4%. La popolazione di Gattatico si abbassa del 5% esatto, mentre è in crescita costante Campegine (191 residenti in più, +3,7%).

Gli unici altri aumenti significativi provengono da San Polo (+3,8%) e Vezzano (+2,4%), anche se il primo ha registrato un calo negli ultimi tre anni.

Nel resto della provincia non è cambiato granché: Reggio tra 2020 e 2022 ha perso oltre 2.000 residenti (-1,2%), Montecchio, Cavriago e Sant’Ilario hanno acquisito circa un punto percentuale a testa mentre Bibbiano, Quattro Castella e Albinea lo hanno perso. Scandiano, Rubiera e San Martino in Rio dopo anni di crescita sono stabili dal 2019, Casalgrande ha 3 abitanti in meno del 2013.

Correggio, pur con l’ultimo biennio in crescita, cala del 2,3%, Cadelbosco Sopra cresce dell’1,7% pur calando negli ultimi due anni.

È tornato a crescere nell’ultimo anno il numero delle famiglie, 231.837 unità (+2,1% rispetto al 2013). San Polo ha il picco positivo (+17,1%), di nuovo Ventasso e Villa Minozzo quello negativo (-7,3% e -6,9%).

In media le famiglie reggiane hanno 2,28 componenti, numero che nei Comuni appenninici – eccetto Vezzano – tende a calare (1,88 e 1,85 negli ultimi citati) e a crescere negli altri. Il capoluogo è sotto media (2,14 membri ciascuna), i dati migliori vengono dalla Bassa: podio formato da Reggiolo (2,55), Campagnola e Luzzara parimerito a 2,52 e Rolo a 2,50. Il saldo naturale del 2022 rimane però fortemente negativo, visto che le nascite (3.647) sono state 2.277 in meno delle morti. Ogni donna a Reggio in media nel 2021 faceva 1,34 figli, dato in continua discesa ma comunque superiore alla media regionale (1,27) e nazionale (1,25).

Il saldo migratorio, pur inferiore a quello del 2011, nel 2021 è stato positivo: circa 9.000 persone si sono trasferite nella nostra provincia, meno di 8.000 se ne sono andate. 2.616 di queste non hanno cambiato Regione e più della metà (53%) si è trasferita a Modena, a Parma solo il 25%. Degli emiliano-romagnoli venuti a Reggio, viceversa, la maggior parte (61%) viene dalla provincia modenese e il 26% dal parmense.

Gli stranieri residenti a Reggio e provincia nel 2013 erano oltre 74mila, poi sono calati costantemente fino a stabilizzarsi, dal 2017, attorno ai 65mila. Il primo gennaio scorso erano 65.657, cioè il 12,4% della popolazione. I marocchini (7.095) sono i più presenti ma sono in calo (-5,9%, 447 in meno in un anno), così come i rumeni (passati da 6.701 a 6.550) e gli albanesi (da 6.347 a 5.970). Anche indiani e cinesi, quarti e quinti più presenti, calano di oltre tre punti percentuali. Sono i moldavi però quelli che nel 2022 se ne sono andati di più, calando da 2.763 a 2.580, -6,6%. Gli ucraini hanno invece avuto l’aumento maggiore, arrivando a 4.669 in provincia (+390, 9,1%).

La maggior parte degli stranieri si concentra nella Bassa: prima Reggiolo con 18,73% degli abitanti totali e seconda Luzzara con il 16,7%, poi Fabbrico, Campegine, Novellara e tanti altri. Reggio è l’unica a interrompere la striscia e si piazza sul podio: 28.490, 16,69%. I due Comuni più ‘italiani’ sono invece Quattro Castella (5,89% di stranieri) e Albinea (5%).

La popolazione reggiana sta invecchiando: gli under-40 sono calati di 28.366 unità negli ultimi dieci anni, mentre gli ‘over’ sono aumentati di 21.331. Ciononostante, come detto, la provincia di Reggio ha 179 ultra65enni ogni 100 under-14 ed è quindi il dato di vecchiaia più basso di tutta l’Emilia-Romagna. L’età media più alta si registra in montagna (Ventasso, Villa Minozzo, Vetto e Carpineti), quella più bassa a Cadelbosco di Sopra.